Лидер "Бумбокса" напомнил украинцам, почему следует отказаться от российской музыки

Лидер "Бумбокса" о российской музыке в период полномасштабной войны

Хлывнюк объяснил непосредственную связь между прослушиванием российского контента и финансированием войны против Украины. Он напомнил о том, что YouTube монетизирует просмотры, и если исполнитель остается резидентом страны-агрессора, он платит налоги, с которых потом покупается оружие, патроны, снабжение и тому подобное.

Артист подчеркивает, что и сам немало купил для своего подразделения благодаря своим авторским доходам. Поэтому, подчеркнул он, важно сознательно отказываться от российской музыки.

"Я, например, обеспечиваю своих побратимов, в том числе и со своих авторских доходов. Если бы не ваши прослушивания и просмотры, очень много вещей, которые "по штатке" не идут в отряд, их бы у нас не было: массеток, зимних резин, частного транспорта, лучшей формы, жилья, связи, горючего и многого другого", - объяснил певец.

"Соответственно, если провести параллель, пожалуй, и на той стороне тоже есть какие медийные люди, которые свою медийность монетизируют и направляют эти средства на то, чтобы уничтожить нас", - добавил он.

Андрей Хлывнюк объяснил связь между прослушиванием российской музыки и войной (фото: instagram.com/andriihorolski)

Кроме того, известный исполнитель прокомментировал свой русскоязычный репертуар и то, как реагирует на просьбу поклонников спеть такие известные хиты, например, как песня "Вахтерам".

"У меня всегда есть человек, который напоминает, что нельзя лезть в драку, потому что ты - артист, это твой концерт и скажут, что "Хлывнюк сошел с ума и пытался дать леща кому-то из своих зрителей". У меня есть специально обученные люди, которые говорят: "Андрей, все нормально. Спокойно", - отметил знаменитость, дав таким образом понять, что не собирается возвращаться к репертуару на русском.

Самыми желанными, по словам лидера "Бумбокса", на его концертах остаются песни "Люди" и "Спи собі сама" - они стали действительно важными в наше время и обрели еще более глубокие смыслы.

Лидер "Бумбокса" продолжает концертную деятельность с благотворительной целью (фото: instagram.com/andriihorolski)

Напомним, кроме своей военной службы, фронтмен "Бумбокса" также продолжает заниматься творчеством и ездит с концертными турами за границу. Такие мероприятия позволяют закрывать сборы и обеспечивать войско. Хлывнюк делился, что руководство без проблем отпускает его в подобные поездки, поскольку понимает важность финансового обеспечения и возможности, которые оно предоставляет.