ua en ru
Пт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем розповів про найважливішу роботу в житті та нарвався на хейт

П'ятниця 18 жовтня 2024 13:29
UA EN RU
Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем розповів про найважливішу роботу в житті та нарвався на хейт Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Автор: Катерина Собкова

Ведучий і ресторатор Даніель Салем, який нещодавно поділився трагічною новиною про смерть брата на війні, написав про те, яка робота стала для нього найважливішою. Проте зненацька він нарвався на хейт від своєї підписниці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.

Зважаючи на все, йдеться про військову службу.

"У свої сорок років я зрозумів, що це найважливіша робота в житті, де я відчуваю, що я роблю щось важливе. Коли я вже не питаю себе: "Яка моя місія у цьому житті…". Чому? Тому що я знаю!" - зазначив він у новій публікації.

Салем також прикріпив фото із посвідченням учасника бойових дій.

Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем розповів про найважливішу роботу в житті та нарвався на хейт

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Як відреагували у мережі

Зазначимо, що підписники ведучого в коментарях почали дякувати йому за цей вибір:

  • "Даніель, ви - неймовірний! Дякую безмежно за все, що робите"
  • "Дякую за все. Слава України. На таких козаках тримається країна"
  • "Ви - справжній чоловік!"
  • "Ви - найкращий! Я дуже тішуся за вас, що ви знайшли своє покликання!"
  • "У людини в житті є два важливі дні: це день її народження і день, коли вона зрозуміла свою мету перебування в цьому житті".

Чому Салем нарвався на хейт

Однак потім військовослужбовець показав у Stories коментар однієї з підписниць, яка дорікнула йому, що Салем показує нібито фейкові відео з фронту.

"І ніхто не помітив, як машина на місці стоїть, а дерева швидко рухаються, бридко дивитися", - написала дівчина.

На що знаменитість відреагував: "Я читав багато хейту! Але цей просто топ".

Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем розповів про найважливішу роботу в житті та нарвався на хейт

Скриншот

Що відомо про службу Даніеля Салема у ЗСУ

Встати на захист рідної країни уродженець Одеси вирішив ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого 2022 року він пішов у військкомат і спочатку його направили до тероборони, після чого перевели на передову до підрозділу розвідки.

Даніель Салем служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" та має позивний "Сойєр", на який його надихнула книга Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра".

За період своєї служби ведучий отримував поранення у спину, а також мав контузії. Минулого року він розповідав, що уникнув поранень завдяки підтримці побратима.

Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем розповів про найважливішу роботу в житті та нарвався на хейт

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Раніше письменник Станіслав Асєєв заявив про звільнення з ЗСУ та назвав причину.

Також відомий музикант Андрій Хливнюк показався на службі та поділився відвертими думками про війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Даниэль Салем
NEWS
КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів, - розвідка Південної Кореї
КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів, - розвідка Південної Кореї