Леся Нікітюк зробила хвалений салат з ТікТоку і припустилася помилки: що сталося

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, бойфренд якої нещодавно вперше висловився про стосунки , розповіла в мережі, що зробила популярний салат із огірком та крабовими паличками з ТікТока, проте він у неї вийшов не зовсім вдалим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -акаунт знаменитості.

Так, у Stories ведуча показала, як вона готує собі на сніданок салат. Для цього вона взяла огірок, авокадо, крабові палички, вершковий сир, кунжут, майонез, лимон та сіль.

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"Доброго ранку. Я підсіла на той ТікТок і зробила цей салат з огірком, крабовими паличками і чорним кунжутом. Довелося мені цілу пачку, пів кіло того кунжуту взяти, буде в мене тут стояти потім роками. І зроблю собі з цим салатом бутерброд. Дуже хочеться хліба, коли холодно", - відверто розказала Нікітюк.

Також вона продемонструвала, як збризкує його соком лимона.

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Потім у наступній Stories вона показала хліб, на який вона поклала зварені вкруту яйця, а зверху розпіарений у ТікТок салат.

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Але, зважаючи на все, цей рецепт був не дуже вдалим.

"Короче, фі..ня повна. Не потрібно лимон та яйця, потрібно соєвий соус ще додати. Вибачте, не робіть так, як у попередніх Stories", - зазначила Нікітюк.

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"Воно теж нормальне, але трохи не те", - відверто розповіла Леся.

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Що відомо про Лесю Нікітюк

Телеведучій 37 років, вона ніколи не була одружена і не має дітей. Дівчина мала досвід невдалих стосунків, як вона сама розповідала із сусідом, а потім була у вільних стосунках.

Влітку цього року знаменитість заінтригувала підписників, що в її житті з'явився загадковий молодий чоловік. Леся довгий час приховувала його ім'я та обличчя, показуючи лише частинами.

Нещодавно стало відомо, що Нікітюк зустрічається з 28-річним Дмитром Бабчуком, який служив у морській піхоті та став на захист нашої країни.

Через це на знаменитість вилилася хвиля хейту. Але Нікітюк раптово захистив актор Тарас Цимбалюк.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)