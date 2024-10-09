Нікітюк захейтили через роман з молодим військовим. Ведучу раптово захистив Цимбалюк

Днями відома телеведуча Леся Нікітюк нарешті розсекретила свої нові відносини з військовослужбовцем ЗСУ Дмитром Бабчуком. У мережі неоднозначно сприйняли цей роман, насамперед через те, що Нікітюк майже на 9 років старша, ніж бойфренд. Проте за дівчину заступився актор Тарас Цимбалюк.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Так, у Stories він опублікував скриншот із коментарями під постом у соцмережі Facebook з новиною про нового бойфренда Нікітюк. Багато хто відзначив той момент, що ведучій скоро виповниться 37 років, у той час як її бойфренду лише 28. Також хейтери назвали ведучу "сільською дівчиною", "тупою", "недорозвиненою", а також згадали чомусь роман дівчини із сусідом, який закінчився понад 5 років тому уконтексті, що вона "стрибнула" з одних відносин у інші.

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Цимбалюк став на захист Лесі Нікітюк, оскільки сам неодноразово стикався з хейтерами в мережі.

"Я вже давно зрозумів одну страшну річ: нашому народу не потрібні зовнішні вороги... Для формування жовчі достатньо і своїх людей, щоб їх абсолютно невиправно х***сити і демонструвати власну деградацію! Про яку єдність мова, коли ви готові бездумно топити своїх. Реально соромно", - з обуренням зазначив актор.

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Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

36-річна ведуча офіційно ніколи не була одружена і не має дітей. 5 років тому вона пережила хворобливе розставання з "сусідом".

Підписники за будь-якої нагоди намагаються прояснити ситуацію в її амурних справах, а ведуча завжди жартує.

Останні кілька місяців дівчина інтригувала фоловерів, підігріваючи інтерес до особистого життя. Спочатку Нікітюк опублікувала знімок у ліфті в обіймах із невідомим чоловіком, який обіймав її за спину. Його обличчя дівчина звичайно ж не показала.

Телезірка любить інтригувати (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Потім телезірка опублікувала фото з розкішним букетом в осінніх відтінках і руку передбачуваного обранця на її стегні.

Кілька днів тому вона поділилася в блозі провокаційним фото, на якому її бойфренд стоїть у трусах біля холодильника. А на його нозі видно велике татуювання, також можна помітити тату на спині.

Днями Леся нарешті привідкрила завісу і показала свого обранця, якого звуть Дмитро. Він є військовослужбовцем.

Леся Нікітюк із новим бойфрендом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про Бабчука

Дмитро народився в 1996 році в Одесі. Навчався у Запорізькому національному університеті. Довгий час займався боксом, став кандидатом у майстри спорту у цьому виді.

У 20-річному віці Дмитро вступив до лав ЗСУ. Спочатку служив у морській піхоті, у 2018 році увійшов до складу нової 35-ї окремої бригади морської піхоти, потім був у окремому підводному протидиверсійному загоні, а тоді перейшов до 73-го окремого морського центру ССО.

Наразі він не розголошує, в якій бригаді служить і на якому напрямку виконує бойові завдання. На сторінці Дмитра в Instagram багато фотографій із фронту, на нього підписано понад 39 тис. користувачів. Також він веде Тіk Тok, деякі його відео набирають понад 1 млн переглядів.

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)