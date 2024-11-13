Леся Нікітюк засвітилася в обіймах Цимбалюка: її бойфренд-військовий відреагував

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями зробила хвалений салат із ТікТока та припустилася помилки, показала в мережі фото, на яких її цілує актор Тарас Цимбалюк, а також інші чоловіки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

Так, Нікітюк повторила знаменитий кадр, на якому вона позувала зі своїм коханим військовим Дмитром Бабчуком.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Проте тепер Нікітюк показала, як її цілує Цимбалюк, а також інші актори: Артур Логай, Данило Кухар, Іван Бліндар та Дмитро Сова. Таким чином вона анонсувала комедію "Песики", в якій вона знімається в головній ролі.

Як відреагували у мережі

Бойфренд-військовий Нікітюк уже встиг відреагувати на її публікацію.

"Це зрада", - написав Дмитро Бабчук.

На що Нікітюк жартома йому відповіла, що вона все пояснить удома, а також що її зламали.

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Інші знаменитості теж почали коментувати пост Нікітюк:

"Ого, яка церемонія троянд. Лесю, думай серцем", - написав ведучий "Холостяка" Григорій Решетник

"Хахахаха", - зазначила співачка Надя Дорофєєва

"Так, Лесю, не очікувала від тебе цього", - написала кохана Цимбалюка Світлана Готочкіна.

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Що відомо про особисте життя Нікітюк

Близько місяця тому стало відомо, що 37-річна Нікітюк зустрічається із 28-річним захисником Дмитром Бабчуком. До цього ведуча приховувала свого коханого та всіляко інтригувала підписників.

Молодий чоловік служив у морській піхоті, у 2018 році увійшов до складу нової 35-ї окремої бригади морської піхоти, потім був у окремому підводному протидиверсійному загоні, а тоді перейшов до 73-го окремого морського центру СЗГ. На даний момент він не розголошує, чим займається та де служить.

Коханий Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/special_my_profession)

Що відомо про роман Тараса Цимбалюка

Цимбалюк уже двічі був одружений: з дівчиною на ім'я Ангеліна, а потім із візажисткою Тіною Антоненкою. Однак другий шлюб розпався після початку повномасштабного вторгнення.

У листопаді 2022 року стало відомо, що в актора нові романтичні стосунки.

Дівчину звуть Світлана Готочкіна, вона - власниця ресторану у Києві Fish Fetish та бренду одягу GOT'S label, а також колишня учасниця шоу "Холостяк" з Євгеном Євтушенком (2014).

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)