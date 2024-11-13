Леся Никитюк засветилась в объятиях Цымбалюка: ее бойфренд-военный отреагировал

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях сделала хваленый салат из ТікТока и допустила ошибку, показала в сети фото, на которых ее целует актер Тарас Цымбалюк, а также другие мужчины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Так, Никитюк повторила знаменитый кадр, на котором она позировала со своим возлюбленным, военным Дмитрием Бабчуком.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Однако теперь Никитюк показала, как ее целует Цымбалюк, а также другие актеры: Артур Логай, Данил Повар, Иван Блиндарь и Дмитрий Сова. Таким образом она анонсировала комедию "Песики", в которой она снимается в главной роли.

Как отреагировали в сети

Бойфренд-военный Никитюк уже успел отреагировать на ее пост.

"Это измена", - написал Дмитрий Бабчук.

На что Никитюк в шутку ему ответила, что она все объяснит дома, а также что ее взломали.

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Другие знаменитости тоже принялись комментировать пост Никитюк:

"Ого, какая церемония роз. Леся, думай сердцем", - написал ведущий "Холостяка" Григорий Решетник

"Хахахаха", - отметила певица Надя Дорофеева

"Да, Леся, не ожидала от тебя этого", - написала возлюбленная Цымбалюка Светлана Готочкина.

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Что известно о личной жизни Никитюк

Около месяца назад стало известно, что 37-летняя Никитюк встречается с 28-летним защитником Дмитрием Бабчуком. До этого ведущая скрывала своего возлюбленного и всячески интриговала подписчиков.

Молодой человек служил в морской пехоте, в 2018 году вошел в состав новую 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, затем был в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а тогда перешел в 73-й отдельный морской центр ССО. На данный момент он не разглашает, чем занимается и где служит.

Возлюбленный Леси Никитюк (фото: instagram.com/special_my_profession)

Что известно о романе Тараса Цымбалюка

Цымбалюк уже дважды был женат: с девушкой по имени Ангелина, а затем с визажисткой Тиной Антоненко. Однако второй брак распался после начала полномасштабного вторжения.

В ноябре 2022 года стало известно, что у актера новые романтические отношения.

Девушку зовут Светлана Готочкина, она - владелица ресторана в Киеве Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label, а также бывшая участница шоу "Холостяк" с Евгением Евтушенко (2014).

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)