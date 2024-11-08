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Цимбалюк показав архівне фото, на якому його важко впізнати: як виглядав актор у молодості

П'ятниця 08 листопада 2024 20:40
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Цимбалюк показав архівне фото, на якому його важко впізнати: як виглядав актор у молодості Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк опублікував у мережі архівне фото, на якому його важко впізнати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артиста.

Так, у Stories Цимбалюк поділився знімком, датованим 2007 роком. Виявилося, що у 18 років він підробляв стюардом на стадіоні.

"Класна фотка. 2007 рік. Я працюю стюардом на стадіоні. У той період було багато мрій про акторську професію. Було достатньо страхів, переживань, внутрішніх обмежень. Тоді я не мріяв, що у свої 34 зіграю багато ролей, які мене об'єднують з такою кількістю глядачів. Дякую, що ви зі мною", - написав він.

Цимбалюк показав архівне фото, на якому його важко впізнати: як виглядав актор у молодості

Скриншот

А у наступній Stories знаменитість виклав фото у тих амплуа, які йому вдалося зіграти у фільмах та серіалах. Зокрема, Андрій із "Жіночого лікаря. Нове життя", Назар із "Кріпосної", Карпо зі "Спіймати Кайдаша", Іван з "Чорного ворона", турецький посол з "Останнього янычара", Андрій з "Каві з кардамоном".

Цимбалюк показав архівне фото, на якому його важко впізнати: як виглядав актор у молодості

Скриншот

Що відомо про Тараса Цимбалюка

Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року у місті Корсунь-Шевченківський у родині викладачів.

У 2013 році закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого за спеціальністю "актор драматичного театру та кіно" (майстерня Валентини Зимньої).

У 2011 році дебютував на телебаченні у містичному серіалі "Щоденники темного", де зіграв другорядну роль. Довгий час голив голову та грав ролі бандитів та охоронців.

За час своєї кар'єри зіграв у більш ніж 50 фільмах та серіалах.

Цимбалюк показав архівне фото, на якому його важко впізнати: як виглядав актор у молодостіЦимбалюк показав архівне фото, на якому його важко впізнати: як виглядав актор у молодості

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Раніше Цимбалюк захистив Лесю Нікітюк, яку захейтили за роман із молодим військовим.

Також Тарас Цимбалюк засвітив у мережі пікантне фото зі своєю коханою.

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