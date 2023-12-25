"Історичне фото". Тарас Цимбалюк познайомив батьків зі своєю обраницею
Секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк познайомив з батьками свою кохану, рестораторку та бізнесвумен Світлану Готочкіну.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram актора.
Тарас Цимбалюк познайомив обраницю з батьками
Так, зірка "Спіймати Кайдаша" вирушив разом зі своєю коханою до рідного міста - Корсуня-Шевченківського.
Актор запостив знімок, зроблений, ймовірно, перед знайомством Світлани з його батьками.
На ньому вона позує біля під’їзду з букетом троянд.
Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
"Історичне фото: привіз Світлану Готочкіну в Корсунь", - написав Тарас.
Пізніше Цимбалюк показав у stories батьків - маму Тетяну та батька Василя, які сиділи за святковим столом і розпаковували подарунки.
Батьки Тараса Цимбалюка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Нагадаємо, Тарас Цимбалюк натякнув на свої нові стосунки на початку листопада 2022 року.
Він запостив спільний знімок з таємничою білявкою, яка його ніжно цілувала. Втім, обличчя нової обраниці він не показав.
Вже за декілька тижнів пильні юзери вирахували, що актор закрутив роман з рестораторкою Світланою Готочкіною.
Тарас Цимбалюк з коханою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
До цього артист рік був одружений з візажисткою Тіною Антоненко. Однак Їхні стосунки не витримали війни.
Влітку 2022 року пара оголосила про розлучення.
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