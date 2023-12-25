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"Історичне фото". Тарас Цимбалюк познайомив батьків зі своєю обраницею

Понеділок 25 грудня 2023 22:16
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"Історичне фото". Тарас Цимбалюк познайомив батьків зі своєю обраницею Тарас Цимбалюк з коханою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк познайомив з батьками свою кохану, рестораторку та бізнесвумен Світлану Готочкіну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram актора.

Тарас Цимбалюк познайомив обраницю з батьками

Так, зірка "Спіймати Кайдаша" вирушив разом зі своєю коханою до рідного міста - Корсуня-Шевченківського.

Актор запостив знімок, зроблений, ймовірно, перед знайомством Світлани з його батьками.

На ньому вона позує біля під’їзду з букетом троянд.

&quot;Історичне фото&quot;. Тарас Цимбалюк познайомив батьків зі своєю обраницею

Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Історичне фото: привіз Світлану Готочкіну в Корсунь", - написав Тарас.

Пізніше Цимбалюк показав у stories батьків - маму Тетяну та батька Василя, які сиділи за святковим столом і розпаковували подарунки.

&quot;Історичне фото&quot;. Тарас Цимбалюк познайомив батьків зі своєю обраницею&quot;Історичне фото&quot;. Тарас Цимбалюк познайомив батьків зі своєю обраницею

Батьки Тараса Цимбалюка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк натякнув на свої нові стосунки на початку листопада 2022 року.

Він запостив спільний знімок з таємничою білявкою, яка його ніжно цілувала. Втім, обличчя нової обраниці він не показав.

Вже за декілька тижнів пильні юзери вирахували, що актор закрутив роман з рестораторкою Світланою Готочкіною.

&quot;Історичне фото&quot;. Тарас Цимбалюк познайомив батьків зі своєю обраницею

Тарас Цимбалюк з коханою (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

До цього артист рік був одружений з візажисткою Тіною Антоненко. Однак Їхні стосунки не витримали війни.

Влітку 2022 року пара оголосила про розлучення.

Раніше ми розповідали, Женя Кот вперше стане батьком.

Також ми писали, що лідер гурту "Скай" відповів, чи спілкується з ексдружиною після її публічних звинувачень в аб'юзі.

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Тарас Цымбалюк звезды шоу-бизнеса