Леся Нікітюк показала ранкові ніжності з коханим-військовим у ліжку

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Так, свого коханого-військовослужбовця Леся показує у соцмережах доволі рідко. Однак цього разу вона зробила виняток і засвітила Дмитра у stories.

На опублікованому зіркою знімку Бабчук, який зображений без футболки, дрімає, поклавши голову на її коліно.

Поруч з ними відпочиває чотирилапий улюбленець Нікітюк, на ім'я Рафік.

"Вони знайшли одне одного", - жартома написала телеведуча.

Леся Нікітюк показала ранок з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про обранця Нікітюк

28-річний Дмитро Бабчук, бойфренд Лесі Нікітюк, про стосунки яких стало відомо у вересні цього року, є українським військовослужбовцем. Його акаунт в Instagram налічує понад 37 тисяч підписників. У своїй біографії він жартома називає себе "пенсіонером ЗСУ" і "майбутнім мером Одеси".

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На сторінці Дмитра переважають фотографії у військовій формі та з екіпіруванням. Він розпочав службу у Збройних Силах України ще до початку повномасштабного вторгнення. З 2016 року, коли йому виповнилося 20, він присвятив себе армії.

Спочатку служив у морській піхоті, потім приєднався до окремого підводного протидиверсійного загону, а згодом - до 73-го окремого морського центру ССО. Наразі Дмитро не розкриває, у якій структурі він служить, але відомо, що він брав участь у бойових діях на різних напрямках.

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Крім військової кар’єри, Дмитро також досяг успіхів у спорті: у мирний час він став кандидатом у майстри спорту з боксу.

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)