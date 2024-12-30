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Леся Нікітюк показала ранкові ніжності з коханим-військовим у ліжку

Понеділок 30 грудня 2024 12:24
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Леся Нікітюк показала ранкові ніжності з коханим-військовим у ліжку Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча Леся Нікітюк показала романтичний ранок з 28-річним бойфрендом Дмитром Бабчуком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Так, свого коханого-військовослужбовця Леся показує у соцмережах доволі рідко. Однак цього разу вона зробила виняток і засвітила Дмитра у stories.

На опублікованому зіркою знімку Бабчук, який зображений без футболки, дрімає, поклавши голову на її коліно.

Поруч з ними відпочиває чотирилапий улюбленець Нікітюк, на ім'я Рафік.

"Вони знайшли одне одного", - жартома написала телеведуча.

Леся Нікітюк показала ранкові ніжності з коханим-військовим у ліжку

Леся Нікітюк показала ранок з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про обранця Нікітюк

28-річний Дмитро Бабчук, бойфренд Лесі Нікітюк, про стосунки яких стало відомо у вересні цього року, є українським військовослужбовцем. Його акаунт в Instagram налічує понад 37 тисяч підписників. У своїй біографії він жартома називає себе "пенсіонером ЗСУ" і "майбутнім мером Одеси".

Леся Нікітюк показала ранкові ніжності з коханим-військовим у ліжку

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На сторінці Дмитра переважають фотографії у військовій формі та з екіпіруванням. Він розпочав службу у Збройних Силах України ще до початку повномасштабного вторгнення. З 2016 року, коли йому виповнилося 20, він присвятив себе армії.

Спочатку служив у морській піхоті, потім приєднався до окремого підводного протидиверсійного загону, а згодом - до 73-го окремого морського центру ССО. Наразі Дмитро не розкриває, у якій структурі він служить, але відомо, що він брав участь у бойових діях на різних напрямках.

Леся Нікітюк показала ранкові ніжності з коханим-військовим у ліжку

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Крім військової кар’єри, Дмитро також досяг успіхів у спорті: у мирний час він став кандидатом у майстри спорту з боксу.

Леся Нікітюк показала ранкові ніжності з коханим-військовим у ліжку

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Раніше бойфренд-військовий Лесі Нікітюк висловився про своє минуле.

Також він розповів про їхні з телеведучою стосунки.

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