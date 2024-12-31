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Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стане мамою: ніжні фото

Вівторок 31 грудня 2024 15:10
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Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стане мамою: ніжні фото Ірина Геращенко (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко повідомила про вагітність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram легкоатлетки.

Так, спортсменка поділилася серією фото, на одному з яких позує з чоловіком, тримаючи у руках знімок УЗІ.

"2024. Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив у нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно ВДЯЧНІ… 2025-й, чекаємо тебе всім серцем і готові до нових, найпрекрасніших емоцій та вражень", - написала Ірина.

Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стане мамою: ніжні фотоЛегкоатлетка Ірина Геращенко вперше стане мамою: ніжні фото

Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Також вона подякувала кожному, хто був поруч у цьому році.

Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стане мамою: ніжні фото

Ірина Геращенко (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Реакція юзерів

Користувачі мережі вітають пару з чудовою новиною, а також бажають майбутній матусі міцного здоров’я.

  • Я колись перестану плакати від таких чутливих моментів за твоєю участю чи нє?
  • Прекрасна новина, вітаю
  • Ви такі гарні, найкращі побажання
  • Дякую цьому року за знайомство з вами. Будьте щасливі у 2025 році
  • Чекаємо на бусінку
  • Міцного здоров’я матусі

Легкоатлетка Ірина Геращенко вперше стане мамою: ніжні фото

Ірина Геращенко з чоловіком (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Нагадаємо, 29-річна призерка Олімпіади-2024 у Парижі вже майже 8 років разом із коханим чоловіком - Сергієм Спільняком.

Чоловік спортсменки також легкоатлет, стрибун у висоту. Пара побралась 29 серпня 2019 року, після 4 років стосунків.

До слова, раніше ми розповідали, що зірка "Голосу країни" вперше стане мамою.

Також писали, що захисник Маріуполя Діанов збирається одружитися вдруге.

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Ірина Геращенко беременность Спортсмени
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