Легкоатлетка Ирина Геращенко впервые стала мамой: фото ребенка и подробности
Известная украинская спортсменка, бронзовая призер Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко впервые стала мамой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.
Ирина Геращенко родила первенца
Радостное событие случилось вчера, 11 июня.
"Вчера был наш лучший день. Приветствуем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиантик", - написала она.
Ирина Геращенко впервые стала мамой (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
У Ирины Геращенко и ее супруга Сергея Спильняка родилась дочка. Вес ребенка - 3820 г, рост - 55 см.
"На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости", - подчеркнула она.
Ирина Геращенко с мужем и дочкой (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Как отреагировали в сети
Фолловеры легкоатлетки тут же принялись комментировать ее новую публикацию:
- "Мои поздравления! Желаю счастливой судьбы", - написала телеведущая Валентина Хамайко
- "Вы большие молодцы! Поздравляем, растите здоровенькие, умненькие и счастливые. Вы невероятные"
- "Какие красивые, поздравляю"
- "Поздравляем! Здоровья вам и малышке"
- "Пусть растет здоровой и счастливой".
Муж Геращенко с дочкой (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Что известно про Ирину Геращенко
Девушка родилась 10 марта 1995 года.
Геращенко - украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года и серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2021 года.
С 2019 года замужем за Сергеем Спильняком. Он тоже легкоатлет, прыгун в высоту.
31 декабря 2024 года пара объявила, что ждет ребенка.
В интервью Маричке Падалко легкоатлетка рассказывала, что, несмотря на войну, планирует рожать в Киеве. Она подчеркнула, что не намерена выезжать из страны.
Также она делилась, что хочет назвать дочку Мирой или Дианой, а также Александрой.
Ирина Геращенко с мужем (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
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