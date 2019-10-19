ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Легендарный Сева Новгородцев дал совет молодым украинцам

STYLERПерсоны    19.10.2019 - 14:04
Легендарный Сева Новгородцев дал совет молодым украинцам
Сева Новгородцев (фото: facebook.com)

Сева Новгородцев рассказал о любимых украинских рок-группах

Леганда журналистики, радиоведущий Би-би-си, писатель Сева Новогородцев дал совет молодым украинцам и рассказал в интервью РБК-Украина о том, какими видит перспективы Украины в будущем.

79-летний Новогордцев считает, что через пять лет после Революции Достоинства Украина сделала исторический рывок к самостоятельности и достоинству.

"На последних выборах украинцы сделали смелый выбор, поэтому перспективы - отличные", - уверен журналист.

Главной ошибкой на пути украинцев в Европу Новгородцев считает то, что нам пора научится жить по-европейски, то есть с благородной сдержанностью. Журналист говорит, что украинцам "пора переходить от горилки с салом к вину с камамбером".

Легендарный Сева Новгородцев дал совет молодым украинцам

Сева Новгородцев (фото: facebook.com)

Кроме того, Сева Новогородцев рассказал о любимых местах в Украине. Также эксперт рок-музыки назвал свой топ-лист любимой украинской музыки.

"Мальчиком отдыхал под Уманью, с теплом вспоминаю эти места. В тот год слива уродилась очень обильно", - говорит Сева.

Океан Ельзи, Скрябин, а также Jinger - рок-группа из Горловки - коллективы, которые выделил журналист.

Напоследок, Новгородцев дал советы молодым украинцам: делать любимое дело, вкусно питаться и путешествовать, не позволять ненависти кипеть в сердце и ходить с любовью.

К слову, Сева Новгородцев (настоящее имя Всеволод Борисович Левенштейн) является кавалером ордена Британской империи, автором нескольких культовых книг ("Рок-посевы", "Секс, наркотики, рок-н-ролл", "Осторожно, люди" и других.

Новгородцева называют первым диджеем в истории радиовещания на территории Советского Союза.

Любимая украинская рок-группа Севы Новгородцева (JINJER - Pisces, видео: YouTube/Napalm Records)

В Одессе мужчина с кувалдой напал на журналиста: все подробности (видео) В Киеве задержали известного блогера и журналиста (видео)
Новости Украины журналистыСева Новгородцев
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь