Легендарный Сева Новгородцев дал совет молодым украинцам

Сева Новгородцев (фото: facebook.com)

Сева Новгородцев рассказал о любимых украинских рок-группах

Леганда журналистики, радиоведущий Би-би-си, писатель Сева Новогородцев дал совет молодым украинцам и рассказал в интервью РБК-Украина о том, какими видит перспективы Украины в будущем.

79-летний Новогордцев считает, что через пять лет после Революции Достоинства Украина сделала исторический рывок к самостоятельности и достоинству.

"На последних выборах украинцы сделали смелый выбор, поэтому перспективы - отличные", - уверен журналист.

Главной ошибкой на пути украинцев в Европу Новгородцев считает то, что нам пора научится жить по-европейски, то есть с благородной сдержанностью. Журналист говорит, что украинцам "пора переходить от горилки с салом к вину с камамбером".

Сева Новгородцев (фото: facebook.com)

Кроме того, Сева Новогородцев рассказал о любимых местах в Украине. Также эксперт рок-музыки назвал свой топ-лист любимой украинской музыки.

"Мальчиком отдыхал под Уманью, с теплом вспоминаю эти места. В тот год слива уродилась очень обильно", - говорит Сева.

Океан Ельзи, Скрябин, а также Jinger - рок-группа из Горловки - коллективы, которые выделил журналист.

Напоследок, Новгородцев дал советы молодым украинцам: делать любимое дело, вкусно питаться и путешествовать, не позволять ненависти кипеть в сердце и ходить с любовью.

К слову, Сева Новгородцев (настоящее имя Всеволод Борисович Левенштейн) является кавалером ордена Британской империи, автором нескольких культовых книг ("Рок-посевы", "Секс, наркотики, рок-н-ролл", "Осторожно, люди" и других.

Новгородцева называют первым диджеем в истории радиовещания на территории Советского Союза.

Любимая украинская рок-группа Севы Новгородцева (JINJER - Pisces, видео: YouTube/Napalm Records)