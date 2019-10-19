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Легендарний Сєва Новгородцев дав пораду молодим українцям

STYLERПерсони    19.10.2019 - 14:06
Легендарний Сєва Новгородцев дав пораду молодим українцям
Сєва Новгородцев (фото: facebook.com)

Сєва Новгородцев розповів про улюблені українські рок-групи

Легенда журналістики, радіоведучий Бі-бі-сі, письменник Сєва Новогородцев дав пораду молодим українцям і розповів в інтерв'ю РБК-Україна про те, якими бачить перспективи України в майбутньому.

Сєва Новгородцев виступить в Києві 22 жовтня в столичному Caribbean Club Concert Hall.

79-річний журналіст вважає, що через п'ять років після Революції Гідності Україна зробила історичний ривок до самостійності та гідності.

"На останніх виборах українці зробили сміливий вибір, тому перспективи - чудові", - упевнений журналіст.

Головною помилкою на шляху українців до Європи Новгородцев вважає те, що нам пора навчитися жити по-європейськи, тобто з благородною стриманістю. Журналіст каже, що українцям "час переходити від горілки з салом до вина з камамбером".

Легендарний Сєва Новгородцев дав пораду молодим українцям

Сєва Новгородцев (фото: facebook.com)

Крім того, Сєва Новогородцев розповів про улюблені місця в Україні. Також експерт з рок-музики назвав свій топ-ліст улюбленої української музики.

"Хлопчиком відпочивав під Уманню, з теплом згадую ці місця. У той рік слива вродила дуже рясно", - говорить Сєва.

Океан Ельзи, Скрябін, а також Jinger - рок-група з Горлівки - колективи, які виділив журналіст.

Наостанок, Новгородцев дав поради молодим українцям: робити улюблену справу, смачно харчуватися і подорожувати, не дозволяти ненависті кипіти в серці і ходити з любов'ю.

До речі, Сєва Новгородцев (справжнє ім'я Всеволод Борисович Левенштейн) є кавалером ордена Британської імперії, автором декількох культових книг ("Рок-посіви", "Секс, наркотики, рок-н-рол", "Обережно, люди" та інших.

Новгородцева називають першим діджеєм в історії радіомовлення на території Радянського Союзу.

Улюблена українська рок-група Сєви Новгородцева (JINJER - Pisces, відео: YouTube/Napalm Records)

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