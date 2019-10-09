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Самый известный голос “Би-би-си” Сева Новгородцев выступит в Киеве

Lite » Афиша 09.10.2019 - 18:01
Сева Новгородцев (фото: пресс-служба ведущего)
Сева Новгородцев (фото: пресс-служба ведущего)

22.10.2019

Легендарный радиоведущий и журналист Сева Новгородцев выступит в Киеве. Сева поделится интересным опытом и множеством удивительных историй. Творческая встреча состоится 22 октября в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Самый известный голос “Би-би-си” Сева Новгородцев выступит в Киеве

Сева Новгородцев (фото: пресс-служба ведущего)

"Я расскажу про десятки исторических личностей, с которыми довелось встретиться, о работе на BBC и в кино, например, как я погиб от руки Джеймса Бонда, про эмиграцию, про написание книг. Будем общаться и я отвечу на ваши вопросы. До встречи!” - говорит Сева Новгородцев.

79-летний радиоведущий непревзойденный рассказчик, эрудит и имеет колоссальный жизненный опыт. Его книги становятся бестселлерами, выступления пользуются сумасшедшей популярностью, а его вклад в мировую культуру отмечен Орденом Британской Империи.

Самый известный голос “Би-би-си” Сева Новгородцев выступит в Киеве

Сева Новгородцев (фото: пресс-служба ведущего)

Творческая встреча пройдёт в формате интерактивной беседы с залом. Сева Новгородцев ответит на вопросы и поделится опытом.

Во время выступления, билеты на которое продаются по ссылке, можно будет приобрести книги, получить автограф и фото с Севой.

Самый известный голос “Би-би-си” Сева Новгородцев выступит в Киеве

Афиша творческого вечера Севы Новгородцева

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