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Вы же девушек боитесь: Зеленский потроллил журналиста (видео)

STYLERЖизнь    09.10.2019 - 19:46
Вы же девушек боитесь: Зеленский потроллил журналиста (видео)
Зеленский потроллил журналиста "Радио Свобода" (фото: коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский потроллил журналиста "Радио Свобода", который брал у него интервью

Владимир Зеленский продолжает шутить даже на должности президента Украины. На этот раз он потроллил журналиста из телепроекта "Радио Свобода Крым.Реалии" во время посещения выставки "Оружие и безопасность", которая проходит в Киеве 9-11 октября.

Журналист хотел, чтобы Зеленский ответил на вопрос касательно формулы Штайнмайера для Крыма, но охранник президента не подпускал журналиста. Это заметил глава государства и сказал, чтобы его не трогали. После этого Зеленский подозвал журналиста к себе.

"Девочки нет, поэтому ничего страшного с вами не будет. Пойдем", - сказал Зеленский.

Журналист, в свою очередь, тоже отшутился: "Спасибо. Спасибо. Я буду спокоен".

"Вы же девочек боитесь. Так что за вопрос?", - продолжил президент.

Зеленский потроллил журналиста "Радио Свобода" (видео: YouTube/Радіо Свобода Україна)

Далее журналист спросил, существует ли для Крыма своя формула Штайнмайера. Зеленский ответил, что в данный момент такой формулы нет. Кроме того он подчеркнул, что Украина сама не справится в вопросе деоккупации полуострова.

Президент также заявил, что у нас должна быть более мощная армия и нужны условия международных партнеров.

Напомним, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отталкивала журналиста "Радио Свобода" от президента и вырывала у него микрофон, когда он попытался задать свой вопрос.

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