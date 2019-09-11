Не надо придумывать: известный журналист рассказал, как вернуть Донбасс

Скрыпин рассказал, как вернуть Донбасс (Коллаж РБК-Украина)

Журналист рассказал об интересном случае в Краматорске

Известный журналист Роман Скрыпин высказал свое мнение о том, как можно вернуть Донбасс и его жителей назад в Украину. Он считает, что не стоит "искусственно сшивать белыми нитками", а для убеждения – с украинцами за линией разграничения на Донбассе нужно просто разговаривать. Такую точку зрения он высказал в интервью для издания "Факты".

Скрыпин рассказал о случае, которой произошел с его командой во время поездки в Краматорск. К журналистам подошел "абсолютно ватный тип" и они с ним пообщались.

"У нашей команды есть такая традиция. Мы минимум раз в год обязательно ездим в Мариуполь. Если получается, еще в Краматорск и Славянск. Просто для общения с людьми. В Краматорске к нам в 2014 году пришел абсолютно ватный тип. Мы с ним поговорили. Через год увиделись. Он поменял свою точку зрения, стал по-другому разговаривать. У нас отсутствует общественный диалог внутри страны. Но, если вы хотите получить результат, нужно, извините, не пропаганду включать — "эти плохие, а эти хорошие", не навязывать что-то, а вести диалог. Народ нужно уметь убеждать. Еще раз повторю, что у людей одинаковые ценности", - считает Скрыпин.

Он добавил, что жители Украины, когда попадают за границу, между собой общаются на украинском языке, чтобы россияне их не понимали.

"Не надо придумывать что-то, искусственно сшивая страну белыми нитками. Она и так единая. Просто нужно общаться. У нас же практически нет внутреннего туризма. Вот я наблюдаю за человеческими трансформациями. В последние пять лет, когда наши русскоязычные люди попадают за рубеж, они начинают говорить по-украински между собой. В том же Египте, в той же Турции. Спрашиваю их: "А зачем?". "Они же нас не поймут. А мы знаем, о чем они говорят". Это смешная ситуация, с одной стороны. С другой, очень показательная", - объяснил журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что боевик "ДНР" разочаровался в идеалах и переехал жить под Киев.

А также рассказывали о том, что Роман Скрыпин пристыдил украинских комментаторов.