Лапсер з квасолею і картоплею: рецепт ситної страви з незабутнім смаком
Лапсер - поживна, подібна до рагу страва закарпатської кухні, яка отримала свою назву завдяки головному інгредієнту, ласперу, м'яса з ніг корови. Таке ситне рагу - ідеальний варіант для обіду чи вечері.
Про те, як готувати лапсер з квасолею і картоплею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".
Що потрібно для лапсера з квасолею і картоплею
Для того, щоб приготувати цю поживну страву з м'яса, бобових та овочів, знадобляться ці продукти:
- лапсер (або телятина) - 1,1 кг
- батат - 3 шт.
- консервована квасоля - 1 банка
- томати у власному соку - 1 банка томатів
- цибуля - 2 шт.
- часник - 5-6 зубчиків
- олія - 3-4 ст. л.
- сухий чебрець - 1 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- пластівці чилі - 0,5 ч. л.
- сіль - до смаку
- перець - до смаку
- петрушка - до смаку
Як готувати лапсер з квасолею і картоплею
Для того, щоб приготувати цю ситну страву закарпатської кухні, спершу необхідно відварити лапсер. М'ясо достатньо перекласти в каструлю, залити холодною водою, додавши сіль та перець, і поставити на вогонь.
Попередньо нарізати лапсер не потрібно. Тим часом почистьте цибулю та часник, подрібніть їх ножем.
Батат потрібно помити, почистити і нарізати на невеликі кубики. Замість батату також можна використовувати картоплю - тоді для страви необхідно 5-6 картоплин. Консервовану квасолю потрібно промити під холодною водою.
Розігрійте в пательні олію, вкиньте цибулю і протушкуйте її до розм'якшення. Після цього додайте часник, промиту квасолю, а також чебрець, пластівці чилі, паприку та перець.
Ретельно перемішайте інгредієнти та тушкуйте квасолю з цибулею близько 30 секунд, щоб цибуля та боби збагатилися ароматами. Після цього додайте консервовані томати. Попередньо їх можна нарізати на невеликі шматочки.
Накрийте пательню кришкою і тушкуйте продукти на середньому вогні, близько 5 хвилин.
Як готувати лапсер з квасолею (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)
Потім додайте до засмажки нарізаний батат, а також сіль до смаку. Відварене м'ясо потрібно дістати з бульйону та нарізати на невеликі шматочки, після чого перекласти в рагу.
Залийте лапсер м'ясним бульйоном так, щоб всі інгредієнти страви були покриті рідиною. Перемішайте страву, накрийте посуд кришкою та варіть лапсер до готовності батату або ж картоплі.
Приблизно за 20 хвилин вкиньте в страву подрібнену зелень. Варіть лапсер ще декілька хвилин, після чого дайте страві настоятися близько 5 хвилин. Тоді лапсер можна розкладати по тарілках.
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