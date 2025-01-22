Лапсер з квасолею і картоплею: рецепт ситної страви з незабутнім смаком

Лапсер - поживна, подібна до рагу страва закарпатської кухні, яка отримала свою назву завдяки головному інгредієнту, ласперу, м'яса з ніг корови. Таке ситне рагу - ідеальний варіант для обіду чи вечері.

Про те, як готувати лапсер з квасолею і картоплею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".

Що потрібно для лапсера з квасолею і картоплею

Для того, щоб приготувати цю поживну страву з м'яса, бобових та овочів, знадобляться ці продукти:

лапсер (або телятина) - 1,1 кг

батат - 3 шт.

консервована квасоля - 1 банка

томати у власному соку - 1 банка томатів

цибуля - 2 шт.

часник - 5-6 зубчиків

олія - 3-4 ст. л.

сухий чебрець - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

пластівці чилі - 0,5 ч. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

петрушка - до смаку

Як готувати лапсер з квасолею і картоплею

Для того, щоб приготувати цю ситну страву закарпатської кухні, спершу необхідно відварити лапсер. М'ясо достатньо перекласти в каструлю, залити холодною водою, додавши сіль та перець, і поставити на вогонь.

Попередньо нарізати лапсер не потрібно. Тим часом почистьте цибулю та часник, подрібніть їх ножем.

Батат потрібно помити, почистити і нарізати на невеликі кубики. Замість батату також можна використовувати картоплю - тоді для страви необхідно 5-6 картоплин. Консервовану квасолю потрібно промити під холодною водою.

Розігрійте в пательні олію, вкиньте цибулю і протушкуйте її до розм'якшення. Після цього додайте часник, промиту квасолю, а також чебрець, пластівці чилі, паприку та перець.

Ретельно перемішайте інгредієнти та тушкуйте квасолю з цибулею близько 30 секунд, щоб цибуля та боби збагатилися ароматами. Після цього додайте консервовані томати. Попередньо їх можна нарізати на невеликі шматочки.

Накрийте пательню кришкою і тушкуйте продукти на середньому вогні, близько 5 хвилин.

Як готувати лапсер з квасолею (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Потім додайте до засмажки нарізаний батат, а також сіль до смаку. Відварене м'ясо потрібно дістати з бульйону та нарізати на невеликі шматочки, після чого перекласти в рагу.

Залийте лапсер м'ясним бульйоном так, щоб всі інгредієнти страви були покриті рідиною. Перемішайте страву, накрийте посуд кришкою та варіть лапсер до готовності батату або ж картоплі.

Приблизно за 20 хвилин вкиньте в страву подрібнену зелень. Варіть лапсер ще декілька хвилин, після чого дайте страві настоятися близько 5 хвилин. Тоді лапсер можна розкладати по тарілках.