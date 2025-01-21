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Курячі стегенця в медово-імбирному соусі: рецепт смакоти від Ектора

Вівторок 21 січня 2025 17:45
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Курячі стегенця в медово-імбирному соусі: рецепт смакоти від Ектора Як готувати стегенця в медово-імбирному соусі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Курячі стегенця в медово-імбирному соусі - ідеальна страва для холодного зимового вечора. Завдяки маринаду м'ясо стає ніжним та ароматним, набуваючи солодкуватої скоринки.

Про те, як приготувати соковиті курячі стегенця в медово-імбирному соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Що потрібно для курячих стегенець в соусі

Для того, щоб приготувати цю смачну страву на обід чи вечерю, необхідні такі продукти:

  • курячі стегна (без кісточок) - 4 шт.
  • імбир - 20 г
  • мед - 30 г
  • часник - 3 зубчики
  • кукурудзяний крохмаль - 30 г
  • соєвий соус - 100 г
  • олія - для смаження
  • перець - до смаку
  • кунжут - 1,5-2 ст. л.
  • листя петрушки - жменька

Як готувати стегенця в медово-імбирному соусі

Для того, щоб приготувати курячі стегенця в імбирно-медовому соусі, м'ясо потрібно рівномірно підсолити та поперчити до смаку.

Щоб зробити соус, який надасть м'ясу ніжного смаку та легкої скоринки, змішайте соєвий соус з медом. Якщо мед занадто густий, його можна розтопити на парі або в мікрохвильовці.

Почистьте часник та імбир, а потім натріть їх на маленькій тертці. Часник також можна пропустити через прес. Додайте інгредієнти до соусу і ретельно перемішайте суміш.

Розігрійте на пательні декілька столових ложок олії. Обваляйте курячі стегенця в крохмалі з кожного боку. Обсмажте м'ясо в олії до легкої скоринки, протягом 4 хвилин з кожного боку.

В окремій пательні або широкій каструльці доведіть медово-імбирний соус до кипіння та загустіння. Після цього викладіть в соус обсмажені стегна.

Смажте м'ясо по дві хвилини з кожного боку, щоб курятина просочилась соусом. Для цікавішого смаку рясно присипте курячі стегенця в медово-імбирному соусі зернами кунжуту. Також м'ясо можна присипати помитим листям петрушки.

Найкраще стегенця в цьому соусі смакують з рисом, який доповнює страву кремовою текстурою. Однак можна використовувати будь-який гарнір.

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