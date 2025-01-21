Курячі стегенця в медово-імбирному соусі: рецепт смакоти від Ектора
Курячі стегенця в медово-імбирному соусі - ідеальна страва для холодного зимового вечора. Завдяки маринаду м'ясо стає ніжним та ароматним, набуваючи солодкуватої скоринки.
Про те, як приготувати соковиті курячі стегенця в медово-імбирному соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.
Що потрібно для курячих стегенець в соусі
Для того, щоб приготувати цю смачну страву на обід чи вечерю, необхідні такі продукти:
- курячі стегна (без кісточок) - 4 шт.
- імбир - 20 г
- мед - 30 г
- часник - 3 зубчики
- кукурудзяний крохмаль - 30 г
- соєвий соус - 100 г
- олія - для смаження
- перець - до смаку
- кунжут - 1,5-2 ст. л.
- листя петрушки - жменька
Як готувати стегенця в медово-імбирному соусі
Для того, щоб приготувати курячі стегенця в імбирно-медовому соусі, м'ясо потрібно рівномірно підсолити та поперчити до смаку.
Щоб зробити соус, який надасть м'ясу ніжного смаку та легкої скоринки, змішайте соєвий соус з медом. Якщо мед занадто густий, його можна розтопити на парі або в мікрохвильовці.
Почистьте часник та імбир, а потім натріть їх на маленькій тертці. Часник також можна пропустити через прес. Додайте інгредієнти до соусу і ретельно перемішайте суміш.
Розігрійте на пательні декілька столових ложок олії. Обваляйте курячі стегенця в крохмалі з кожного боку. Обсмажте м'ясо в олії до легкої скоринки, протягом 4 хвилин з кожного боку.
В окремій пательні або широкій каструльці доведіть медово-імбирний соус до кипіння та загустіння. Після цього викладіть в соус обсмажені стегна.
Смажте м'ясо по дві хвилини з кожного боку, щоб курятина просочилась соусом. Для цікавішого смаку рясно присипте курячі стегенця в медово-імбирному соусі зернами кунжуту. Також м'ясо можна присипати помитим листям петрушки.
Найкраще стегенця в цьому соусі смакують з рисом, який доповнює страву кремовою текстурою. Однак можна використовувати будь-який гарнір.
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