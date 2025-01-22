Лапсер с фасолью и картофелем: рецепт сытного блюда с незабываемым вкусом
Лапсер - питательное, подобное рагу блюдо закарпатской кухни, которое получило свое название благодаря главному ингредиенту, ласперу, мясу из ног коровы. Такое сытное рагу - идеальный вариант для обеда или ужина.
О том, как готовить лапсер с фасолью и картофелем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".
Что нужно для лапсера с фасолью и картофелем
Для того, чтобы приготовить это питательное блюдо из мяса, бобовых и овощей, понадобятся эти продукты:
- лапсер (или телятина) - 1,1 кг
- батат - 3 шт.
- консервированная фасоль - 1 банка
- томаты в собственном соку - 1 банка томатов
- лук - 2 шт.
- чеснок - 5-6 зубчиков
- растительное масло - 3-4 ст. л.
- сухой тимьян - 1 ч. л.
- паприка - 1 ч. л.
- хлопья чили - 0,5 ч. л.
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- петрушка - по вкусу
Как готовить лапсер с фасолью и картофелем
Для того, чтобы приготовить это сытное блюдо закарпатской кухни, сначала необходимо отварить лапсер. Мясо достаточно переложить в кастрюлю, залить холодной водой, добавив соль и перец, и поставить на огонь.
Предварительно нарезать лапсер не нужно. Тем временем почистьте лук и чеснок, измельчите их ножом.
Батат нужно помыть, почистить и нарезать на небольшие кубики. Вместо батата также можно использовать картофель - тогда для блюда необходимо 5-6 картофелин. Консервированную фасоль нужно промыть под холодной водой.
Разогрейте в сковороде масло, бросьте лук и протушите его до размягчения. После этого добавьте чеснок, промытую фасоль, а также тимьян, хлопья чили, паприку и перец.
Тщательно перемешайте ингредиенты и тушите фасоль с луком около 30 секунд, чтобы лук и бобы обогатились ароматами. После этого добавьте консервированные томаты. Предварительно их можно нарезать на небольшие кусочки.
Накройте сковороду крышкой и тушите продукты на среднем огне, около 5 минут.
Как готовить лапсер с фасолью (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)
Затем добавьте к зажарке нарезанный батат, а также соль по вкусу. Отваренное мясо нужно достать из бульона и нарезать на небольшие кусочки, после чего переложить в рагу.
Залейте лапсер мясным бульоном так, чтобы все ингредиенты блюда были покрыты жидкостью. Перемешайте блюдо, накройте посуду крышкой и варите лапсер до готовности батата или же картофеля.
Примерно через 20 минут бросьте в блюдо измельченную зелень. Варите лапсер еще несколько минут, после чего дайте блюду настояться около 5 минут. Тогда лапсер можно раскладывать по тарелкам.
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