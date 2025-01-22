ua en ru
Ср, 22 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лапсер с фасолью и картофелем: рецепт сытного блюда с незабываемым вкусом

Среда 22 января 2025 17:40
UA EN RU
Лапсер с фасолью и картофелем: рецепт сытного блюда с незабываемым вкусом Как готовить лапсер с фасолью и картофелем (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)
Автор: Людмила Рябухіна

Лапсер - питательное, подобное рагу блюдо закарпатской кухни, которое получило свое название благодаря главному ингредиенту, ласперу, мясу из ног коровы. Такое сытное рагу - идеальный вариант для обеда или ужина.

О том, как готовить лапсер с фасолью и картофелем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".

Что нужно для лапсера с фасолью и картофелем

Для того, чтобы приготовить это питательное блюдо из мяса, бобовых и овощей, понадобятся эти продукты:

  • лапсер (или телятина) - 1,1 кг
  • батат - 3 шт.
  • консервированная фасоль - 1 банка
  • томаты в собственном соку - 1 банка томатов
  • лук - 2 шт.
  • чеснок - 5-6 зубчиков
  • растительное масло - 3-4 ст. л.
  • сухой тимьян - 1 ч. л.
  • паприка - 1 ч. л.
  • хлопья чили - 0,5 ч. л.
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • петрушка - по вкусу

Как готовить лапсер с фасолью и картофелем

Для того, чтобы приготовить это сытное блюдо закарпатской кухни, сначала необходимо отварить лапсер. Мясо достаточно переложить в кастрюлю, залить холодной водой, добавив соль и перец, и поставить на огонь.

Предварительно нарезать лапсер не нужно. Тем временем почистьте лук и чеснок, измельчите их ножом.

Батат нужно помыть, почистить и нарезать на небольшие кубики. Вместо батата также можно использовать картофель - тогда для блюда необходимо 5-6 картофелин. Консервированную фасоль нужно промыть под холодной водой.

Разогрейте в сковороде масло, бросьте лук и протушите его до размягчения. После этого добавьте чеснок, промытую фасоль, а также тимьян, хлопья чили, паприку и перец.

Тщательно перемешайте ингредиенты и тушите фасоль с луком около 30 секунд, чтобы лук и бобы обогатились ароматами. После этого добавьте консервированные томаты. Предварительно их можно нарезать на небольшие кусочки.

Накройте сковороду крышкой и тушите продукты на среднем огне, около 5 минут.

Лапсер с фасолью и картофелем: рецепт сытного блюда с незабываемым вкусом

Как готовить лапсер с фасолью (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Затем добавьте к зажарке нарезанный батат, а также соль по вкусу. Отваренное мясо нужно достать из бульона и нарезать на небольшие кусочки, после чего переложить в рагу.

Залейте лапсер мясным бульоном так, чтобы все ингредиенты блюда были покрыты жидкостью. Перемешайте блюдо, накройте посуду крышкой и варите лапсер до готовности батата или же картофеля.

Примерно через 20 минут бросьте в блюдо измельченную зелень. Варите лапсер еще несколько минут, после чего дайте блюду настояться около 5 минут. Тогда лапсер можно раскладывать по тарелкам.

Недавно мы писали о том, как готовить куриные бедрышки в медово-имбирном соусе по рецепту Эктора.

Читайте также, как готовить ленивый киш с сыром и помидорами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Готовка
NEWS
Реально ли завершить войну в Украине за 100 дней: мнение политолога
Реально ли завершить войну в Украине за 100 дней: мнение политолога