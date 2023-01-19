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"Ланцюг єдності" у 25 країнах світу. Де відбудуться акції до Дня Соборності

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Четвер 19 січня 2023 15:36
"Ланцюг єдності" у 25 країнах світу. Де відбудуться акції до Дня Соборності Фото: Акція на підтримку України у США (unsplash.com/yohan-marion)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці у всьому світі готуються провести демонстрації, присвячені Дню Соборності України, який щорічно відзначають 22 січня.

Акції в рамках всесвітньої кампанії #UkraineUnitedWithTheWorld пройдуть в 47 містах в різних куточках планети, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Communities Army of Ukraine" ("Армія громад України").

Як відбуватимуться акції до Дня Соборності у світі

З 21 по 22 січня українці в різних країнах світу проведуть акції, на яких будуть стояти у "Ланцюгу Єдності зі світом" поряд із впізнаваними спорудами у своїх містах.

Учасники триматимуть прапор України, а також прапори країни, де проводиться демонстрація, та інших країн, які підтримують нашу державу.

"Нині наша держава соборна з усім світом, вона вистояла та продовжує чинити опір агресору завдяки підтримці з боку цілого світу. Увесь демократичний світ сьогодні об'єднаний навколо України. Наша країна дякує світу за підтримку і за те, що завдяки ній вона протистоїть ворогу", - зазначають організатори масштабної кампанії.

Росія прагне знищити населення України та відновити радянський союз у тих географічних межах на момент розпаду, звертають увагу вони.

"Сьогодні важливо зупинити сучасну російську федерацію, яка розуміє виключно мову сили. Цього можна досягти лише шляхом перемоги української армії на полі бою, тому нам терміново потрібна сучасна західна зброя та посилення економічних санкцій", – пояснюють мету демонстрацій.

&quot;Ланцюг єдності&quot; у 25 країнах світу. Де відбудуться акції до Дня СоборностіФото: Українці на заході в Чехії (gettyimages.com)

Де пройдуть демонстрації: міста і дати

Українців запрошують долучитися до акції у 25 країнах і 47 містах:

  • Австралія – Сідней, 22 січня;
  • Бельгія – Брюссель, 23 січня;
  • Кіпр – Пафос, 22, січня;
  • Чехія – Прага, 22 січня;
  • Данія – Орхус, 22 січня;
  • Фінляндія – Гельсінкі, 22 січня;
  • Франція – Діжон, Ліон, Нант, Валанс – 22 січня; Гренобль – 21 січня;
  • Грузія – Тбілісі та Батумі, 22 січня;
  • Німеччина – Аугсбург, Дортмунд, Дюссельдорф – 21 січня; Гамбург, Хайдерберг, Мюнхен, Регенсбург – 22 січня;
  • Велика Британія – Лондон, 22 січня;
  • Греція – Афіни, Салонікі – 22 січня;
  • Італія – Турин, 22 січня;
  • Мальта – Валлетта, 22 січня;
  • Мехіко –Мехіко, 22 січня;
  • Молдова – Кишинів, 22 січня;
  • Норвегія – Осло, 22 січня;
  • Польща –Краків, 22 січня;
  • Румунія – Бухарест, 22 січня;
  • Словаччина – Братислава, 22 січня;
  • Словенія – Любляна, 22 січня;
  • Іспанія – Мадрид, 22 січня;
  • Іспанія – Аліканте, Плайя-де-Аро, 22 січня;
  • Швеція – Стокгольм, Лінчепінг, 22 січня;
  • Швейцарія –Женева, 22 січня;
  • Об'єднані Арабські Емірати – Абу-Дабі, 22 січня;
  • США – Джорджія (Атланта), Техас (Остін) – 21 січня; Флорида (Делрей-Біч), Нью-Йорк, Массачусетс (Бостон), Пенсільванія, (Філадельфія) – 22 січня.

Нагадаємо, ми писали, що для українців у Європі запустили спеціальний додаток.

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