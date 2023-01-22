Цепь единства в День Соборности Украины "протянулась" до Антарктиды (фото)
В Антарктиде в День Соборности Украины 22 января тоже организовали традиционную для этого праздника "Цепь единства". Так, символическую акцию устроили украинские полярники с исследовательской станции "Академик Вернадский".
Об этом передали в Национальном антарктическом научном центре на странице в Facebook.
Команда 27-й Украинской антарктической экспедиции, взявшись за руки и держа государственный стяг в центре "живой цепи", тепло поздравила соотечественников с праздником.
"Где бы мы сегодня не были - мы едины, потому что мы - сильный, свободный и несгибаемый народ", - подчеркивают полярники.
Участники экспедиции отметили, что протягивают эту "Цепь единства" из самого отдаленного уголка через десятки стран до родной Украины, к близким, находящихся в разных городах Украины.
"Мы незримо, но крепко жмем руки наших побратимов, которые сменили полярную форму на военную, и ныне держат фронт. Благодарим и гордимся вами! С Днем соборности Украины. Верим в Украину! Верим в ВСУ! Победим!" - говорится в обращении.
Полярники со станции Вернадского в Антарктиде в День Соборности Украины 22 января организовали "Цепь единства" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Праздник День Соборности Украины
День Соборности Украины - праздник народного единства, отмечаемый в память о событии, которое объединило украинцев восточной и западной части страны в далеком 1919 году. Так, объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики было провозглашено 22 января 1919 года и скреплено "Актом Злуки" на Софийской площади Киева. Он стал символом народного единства, проявлением воли к этническому и территориальному объединению, шагом, который повлиял на дальнейшие национально-политические процессы в Украине.
Провозглашение "Акта злуки" на Софийской площади Киева 22 января 1919 года (фото: facebook.com/ukraina.soborna)
Статус государственного праздника в независимой Украине День Соборности получил в 1999 году. Ежегодно в этот день по всей территории страны проходят различные акции и торжества. Самой массовой стала акция 1990 года, когда была организована первая "Живая цепь Соборности", объединившая жителей Украины. Взявшись за руки, люди создали беспрерывную цепь от Львова до Киева. По подсчетам, в стремлении к возрождению независимой Украины в акции тогда приняло участие от 1 до 3 миллионов человек.
Видео: Акция "Живая цепь" на День Соборности в 1990 году
Ранее сообщалось, что акции ко Дню Соборности решили провести в 25 странах мира.
Добавим, что в этом году из-за полномасштабной войны РФ против нашего государства нынешний День Соборности проходит в Украине без масштабных торжеств.