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Без квартиры и с бюджетным авто: новый министр образования удивила декларацией

STYLERПерсоны    02.09.2019 - 12:58
Без квартиры и с бюджетным авто: новый министр образования удивила декларацией
Декларация министра образования и науки Анны Новосад (коллаж: РБК-Украина)

Анна Новосад заработала за прошлый год немалую сумму

Новый министр образования и науки 29-летняя Анна Новосад задекларировала в прошлом году довольно таки внушительную смму в 754 тысячи гривен доходов. Тем не менее своего жилья у нее нет, а ездит она на авто за 25 тысяч гривен.

Согласно декларации, основным доходом чиновницы стала заработная плата, которую она заработала в Министерстве науки и образования.

Финансовые данные Анны Новосад появились в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Без квартиры и с бюджетным авто: новый министр образования удивила декларацией

Анна Новосад (фото: facebook.com)

Так, в 2018 году Анна Новосад заработала 746 694 гривны на должности генерального директора директората стратегического планирования и евроинтеграции МОН. Кроме того в декларации значатся 6 913 гривен, как гонорары в Институте лидерства, инноваций и развития.

Новая министр указала также квартиру в Киеве, но принадлежит она Галине Борисовне Новосад. Своего жилья у министра нет, но есть квартира площадью 45 метров квадратных в незавершенном строительстве в Киеве.

Что касается движимого имущества, то согласно документу, в прошлом году министр приобрела бюджетное авто Toyota Yaris 2008 года выпуска за 25 тысяч гривен.

Без квартиры и с бюджетным авто: новый министр образования удивила декларацией

Toyota Yaris 2008 (фото: irecommend.ru)

Для справки: Анна Новосад родилась 28 июля 1990 года в селе Ладыжин Винницкой области. В 2007 году окончила Украинский гуманитарный лицей КНУ им. Т. Г. Шевченко, а в 2011 получила степень бакалавра по политологии в Киево-Могилянской академии. Кроме того, у Новосад есть степень магистра европейских студий в Маастрихтском университете (Нидерланды).

В Министерстве науки и образования Анна Новосад работает с 2014 года.

Родители министра занимаются бизнесом, им принадлежит кафе в Ладыжине.

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