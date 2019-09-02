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Без квартири і з бюджетним авто: новий міністр освіти здивувала декларацією

STYLERПерсони    02.09.2019 - 12:58
Без квартири і з бюджетним авто: новий міністр освіти здивувала декларацією
Декларація міністра освіти і науки Ганни Новосад (колаж: РБК-Україна)

Ганна Новосад заробила за минулий рік чималу суму

Новий міністр освіти і науки 29-річна Ганна Новосад задекларувала в минулому році досить таки значну смму в 754 тисячі гривень доходів. Тим не менш свого житла у неї немає, а їздить вона на авто за 25 тисяч гривень.

Відповідно до декларації, основним доходом чиновниці стала заробітна плата, яку вона заробила в Міністерстві науки і освіти.

Фінансові дані Ганни Новосад з'явилися в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Без квартири і з бюджетним авто: новий міністр освіти здивувала декларацією

Ганна Новосад (фото: facebook.com)

Так, у 2018 році Ганна Новосад заробила 746 694 гривні на посаді генерального директора директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОН. Крім того, в декларації значаться 6 913 гривень, як гонорари в Інституті лідерства, інновацій та розвитку.

Нова міністр вказала також квартиру в Києві, але належить вона Галині Борисівні Новосад. Свого житла у міністра немає, однак є квартира площею 45 метрів квадратних в незавершеному будівництві в Києві.

Що стосується рухомого майна, то згідно з документом, минулого року міністр придбала бюджетне авто Toyota Yaris 2008 року випуску за 25 тисяч гривень.

Без квартири і з бюджетним авто: новий міністр освіти здивувала декларацією

Toyota Yaris 2008 (фото: irecommend.ru)

Для довідки: Ганна Новосад народилася 28 липня 1990 року в селі Ладижин Вінницької області. У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Т. Г. Шевченка, а в 2011 отримала ступінь бакалавра з політології у Києво-Могилянській академії. Крім того, у Новосад є ступінь магістра європейських студій в Маастрихтському університеті (Нідерланди).

У Міністерстві науки і освіти Ганна Новосад працює з 2014 року.

Батьки міністра займаються бізнесом, їм належить кафе в Ладижині.

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