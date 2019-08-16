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Без "Квартала" не обошлось: У Зеленского рассказали, кто пишет речи президенту

STYLERПерсоны    16.08.2019 - 21:58
Без "Квартала" не обошлось: У Зеленского рассказали, кто пишет речи президенту
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

В Офисе президента Украины раскрыли авторов речей Владимира Зеленского

Один из ближайших к Владимиру Зеленскому людей поделился секретом о том, кто именно пишет речи президенту Украины. Юрий Костюк, заместитель руководителя Офиса президента Украины признался, что за написанием речей Зеленский обращается к узкому кругу своих соратников.

Так, Юрий Костюк, в интервью "Громадському" сказал, что в команде президента есть узкий круг креативных людей. Тем не менее, главным автором речей, остается сам президент.

"Я помогаю. У нас есть такой узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, - президент", - заверил Костюк.

Без &quot;Квартала&quot; не обошлось: У Зеленского рассказали, кто пишет речи президенту

Юрий Костюк (фото: hromadske.ua)

Также заместитель Андрея Богдана рассказал, как именно президент готовится к особо важным спичам. По его словам, такой схемы, чтобы президету принесли текст, он его взял и зачитал, нет.

"У нас нет такой схемы, я пришел, принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом произнес. Ключевые важные масштабные обращения, если это не спонтанные - обсуждаются", - добавил чиновник.

Очень много тезисов в речах, по словам Костюка, принадлежит именно Владимиру Зеленскому. Одним из ведущих авторов речей президента является Сергей Шефир, который работал в "Квартале 95", и сам Юрий Костюк, также экс-кварталовец.

Без &quot;Квартала&quot; не обошлось: У Зеленского рассказали, кто пишет речи президенту

Владимир Зеленский, Андрей Богдан и Сергей Шефир (фото: УНИАН)

"Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется , - резюмировал чиновник.

Также Костюк рассказал, что обращение к Владимиру Путину с призывом поговорить после скандала с телемостом писали совместными усилиями. Аналогичная ситуация и с речью на инаугурации.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео, на котором президента Зеленского едва не задавила толпа во время его визита в Николаев.

Кстати, недавно в сети появились снимки того, как будет выглядеть Офис президента Украины после его обустройства. Глава государства лично выбрал картины, которые будут красоваться в бывшем Украинском доме.

Также мы писали о том, что новый актер "Квартала" Юрий Великий, который исполняет роль президента Зеленского на концертах студии, рассказал, как с помощью телефонного розыгрыша ему удалось попасть в "Квартал 95".

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Новости Украины Владимир Зеленский
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