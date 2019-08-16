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В офисе Зеленского "открылся" киоск с шаурмой и "поселились" пингвины

STYLERЖизнь    16.08.2019 - 15:59
В офисе Зеленского "открылся" киоск с шаурмой и "поселились" пингвины
Коллаж (РБК-Украина)

Владимир Зеленский сам выбирал картины для своего Офиса

Владимир Зеленский и его самое близкое окружение определились, как будет выглядеть Офис президента. Глава государства лично выбрал картины, которые будут красоваться в бывшем Украинском доме. Об этом сообщила на своей Facebook-странице Татьяна Костенко - заместитель директора Музея истории Киева.

"Понимаю ваш интерес к выбору Президентом (лично!) и его ближайшим окружением современных картин, в основном, молодых художников из коллекции Музея истории Киева для представления их в Офисе Президента Украины", - написала Татьяна.

По словам Костенко, руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова.

В офисе Зеленского &quot;открылся&quot; киоск с шаурмой и &quot;поселились&quot; пингвиныФото: Пингвины в Верховной Раде (facebook.com/tatyana.kostenko.71)

Теперь на стенах Офиса гаранта будут красоваться работы современных украинских художников.

Фото: Офис президента теперь выглядит так (facebook.com/tatyana.kostenko.71)

Как мы ранее писали, Юрий Великий, новый актер студии "Квартал 95", который недавно на концерте в Одессе показал свой талант в пародировании президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как один курьезный инцидент позволил получить ему роль в "Квартале".

Напомним, ранее историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского. Эксперт также спрогнозировал вероятность "нового Майдана".

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