Без "Кварталу" не обійшлось: У Зеленського розповіли, хто пише промови президенту

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

В Офісі президента України розкрили авторів промов Володимира Зеленського

Один з найближчих до Володимира Зеленського людей поділився секретом про те, хто саме пише промови президенту України. Юрій Костюк, заступник керівника Офісу президента України зізнався, що за написанням промов Зеленський звертається до вузького кола своїх соратників.

Так, Юрій Костюк, в інтерв'ю "Громадському" сказав, що в команді президента є вузьке коло креативних людей. Тим не менш, головним автором промов, залишається сам президент.

"Я допомагаю. У нас є таке вузьке коло креативних людей. Головний у нас райтер, насправді, - президент", - запевнив Костюк.

Юрій Костюк (фото: hromadske.ua)

Також заступник Андрія Богдана розповів, як саме президент готується до особливо важливих спічів. За його словами, такої схеми, щоб президету принесли текст, він його взяв і зачитав, немає.

"У нас немає такої схеми, прийшов я, приніс три сторінки тексту, і президент це просто прочитав і потім промовив. Ключові важливі масштабні звернення, якщо це не спонтанні - обговорюються", - додав чиновник.

Дуже багато тез у промовах, за словами Костюка, належить саме Володимиру Зеленському. Одним із провідних авторів промов президента є Сергій Шефір, який првцював у "Кварталі 95", і сам Юрій Костюк, також екс-кварталівець.

Володимир Зеленський, Юрій Богдан і Сергій Шефір (фото: УНІАН)

"Часто ми обговорюємо певні речі, і потім якось формується , - резюмував чиновник.

Також Костюк розповів, що звернення до Володимира Путіна із закликом поговорити після скандалу з телемостом писали спільними зусиллями. Аналогічна ситуація і з промовою на інавгурації.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося відео, на якому президента Зеленського ледь не задавив натовп під час його візиту до Миколаєва.

До речі, нещодавно у мережі з'явилися знімки того, як буде виглядати Офіс президента України після його облаштування. Глава держави особисто вибрав картини, які будуть красуватися в колишньому Українському домі.

Також ми писали про те, що новий актор "Кварталу" Юрій Великий, який виконує роль президента Зеленського на концертах студії, розповів, як за допомогою телефонного розіграшу йому вдалося потрапити в "Квартал 95".