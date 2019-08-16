Это очевидный вздор: у Зеленского высказались против Hyperloop

У Зеленского высказались по поводу Hyberloop (Коллаж РБК-Украина)

У Зеленского считают, что каждый украинец сможет позволить себе летать на двухместных самолетах

В команде президента Владимира Зеленского запуск скоростного поезда Hyperloop назвали "вздором" и при этом отметили, что перелеты на частных самолетах из Киева в Одессу смогут позволить себе все украинцы. Об этом в интервью для издания "Лига" рассказал Владислав Криклий, который в ближайшем будущем может возглавить транспортный комитет в парламенте.

Он отметил, что планируется развитие малой авиации, так как это позитивно скажется на дорогах и экологии страны.

"К тому же это просто удобно. Сейчас цена на небольшой двухместный самолет сопоставима со стоимостью Toyota Land Cruiser. Позволить себе перелет из Киева в Одессу сможет любой человек. Не нужно будет обращаться к большим авиакомпаниям", -заявил Криклий.

Он раскритиковал то, как сейчас работаю вокзалы в городах Украины и предложил их передать в аренду.

"Например, железнодорожные вокзалы. Вам нравится, как они работают? Мы считаем, что было бы правильно передать вокзалы в управление частному бизнесу через концессию или долгосрочную аренду. Пассажиры получают первоклассный сервис, бизнес - пассажиропоток и все это эффективно управляется", - считает он.

Кроме того, Владислав Криклий раскритиковал идеи министра инфраструктуры о внедрении в Украине технологии Hyberloop.

"Например, Hyperloop. Это очевидный вздор. Чтобы это понять, достаточно приехать на центральный ж/д вокзал в Киеве и посмотреть на неработающий четыре года эскалатор. Решение этой проблемы даже не является реформой, это базовые удобства, создание которых не требуют больших усилий. Достаточно было дать УЗ в свое время поручение, пока их не подчинили напрямую Кабмину, но даже после этого можно и нужно было публично спрашивать с руководителя УЗ", - заявил Криклий.

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