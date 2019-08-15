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Пародист Зеленского рассказал, как попал в "Квартал": разыграл Кошевого

STYLERПерсоны    15.08.2019 - 18:59
Пародист Зеленского рассказал, как попал в "Квартал": разыграл Кошевого
Новый актер "Квартала 95" Юрий Великий (фото: facebook.com/kvartal95)

Новый актер, играющий в "Квартале 95" Владимира Зеленского, поделился забавным случаем

Юрий Великий, новый актер студии "Квартал 95", который недавно на концерте в Одессе показал свой талант в пародировании президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как один курьезный инцидент позволил получить ему роль в "Квартале". Этим юморист поделился в телефонном интервью со Сніданком с 1+1.

На вопрос, откуда Великого "откопал Зеленский", Юрий рассказал, что однажды разыграл Евгения Кошевого от имени Владимира Зеленского.

"Я позвонил в какой-то момент Лысому, Евгению Кошевому, и голосом Владимира сказал: "Женька, Юрчика возьмите в "Квартал" вместо меня". А он мне говорит: "Да он лысый, зачем нам еще один лысый нужен?" Я говорю: "Да не Женя, это я тебя прошу, позвоните ему и возьмите", - рассказывает актер.

Пародист Зеленского рассказал, как попал в &quot;Квартал&quot;: разыграл Кошевого

Новый актер "Квартала 95" Юрий Великий (фото: facebook.com/kvartal95)

Далее Юрий Великий рассказал, что Кошевой позвонил ему через две минуты и сказал, что надо встретиться.

"Я естественно сделал вид, мол, Жека, о чем нам с тобой разговаривать…" - продолжил юморист.

При встрече Кошевой попросил Великого, что когда тот звонит ему голосом президента, делать это не со своего телефона.

Артист также сообщил, что с Владимиром Зеленским очень давно познакомился в Одессе. Также Великий рассказал, что президент пока не оценил способности актера, как его пародиста.

Юрий Великий рассказал, как получил роль в "Квартале 95" (видео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Напомним, ранее историк рассказал, чем закончится президентство Зеленского. Эксперт также спрогнозировал вероятность "нового Майдана".

Ранее сообщалось о том, что пассажир самолета, в котором летел Зеленский, раскрыл истинное лицо президента. При этом Владимир Зеленский показал, чем отличается от своих предшественников.

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