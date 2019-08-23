"Квартал 95" разыграл знаменитого одессита на съемках: его знают все

"Вечерний Квартал" (фото: facebook.com kvartal95)

Юмористу пришлось импровизировать во время съемок "Вечернего Квартала"

Юмористы студии "Квартал 95" во время показа нового шоу "Вечернего Квартала" в одесском летнем театре "Морвокзал" 13 августа разыграли сценку с известным украинским юмористом, главным "джентельменом" Украины, Олегом Филимоновым.

По сюжету сценки героиня Елены Кравец ищет в зале свободное место, и ее соседом оказывается Филимонов. Юморист говорит, что был предупрежден о том, что "кварталовцы" задумали сценку с его участием. Но как именно все будет происходить, ему не рассказали - пришлось импровизировать.

"Вечерний Квартал" в Одессе (фото: студия 1+1)

В сценке также принял участие Юрий Ткач, который не так давно присоединился к команде юмористов, и Юрий Корявченков "Юзик", недавно ставший народным депутатом.

Заслуженный артист Украины говорит, что очень любит проекты "Квартала" и иногда даже ездит в другие страны на фестивали, которые организовывают юмористы.

"Вечерний Квартал" в Одессе (фото: студия 1+1)

"В Одессе меня предупредили, что в программе будет номер с моим участием, точнее даже небольшой розыгрыш, но дальше предполагалась импровизация", - рассказал о своем участии в съемках проекта Филимонов.

"Вечерний Квартал" в Одессе (фото: студия 1+1)

Задумка сценаристов "Квартала" состояла в том, что героиня Кравец, подсевшая к юмористу, не сразу узнала в нем известную личность. Сам Филимонов признался, что однажды с ним произошел подобный инцидент в жизни. Поклонница подошла к юмористу и долго признавалась в любви, а когда дошло дело до автографа, оказалось, что женщина спутала его с Николаем Расторгуевым.

На телевидении выпуск "Вечернего Квартала" покажут 24 и 31 августа на канале 1+1.

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