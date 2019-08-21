До свиданья, друг и брат: "Квартал 95" попрощался с одним из участников

Один из квартальцев покинул проект по уважительной причине
Студия "Квартал 95" трогательно попрощалась с одним из своих участников, Юрием Корявченковым, который по результатам парламентских выборов стал депутатом.
Во время записи программы в Одессе, в Летнем театре "Морвокзал", они обратились к нему со сцены с шутливой песенкой на мотив группы Queen "Богемская рапсодия".
"Юзя, помашем вслед,
До свиданья, друг и брат.
Ты отныне депутат.
Юзя, без тебя "Квартал"
На 200 килограммов легче стал...", - говорится в песне.
"Квартал 95" в Одессе
Юрий Корявченков при записи номера присутствовал в зале. Во время исполнения финальной песни комики пригласили Юзика выйти вместе с ними на сцену в последний раз.
"Квартал 95" в Одессе
Сам же Корявченков еще перед началом съемок признался, что испытывает смешанные и неоднозначные чувства – ему очень непривычно находиться в зале, а не на сцене или за кулисами.
"Квартал 95" в Одессе
"Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этому любимому делу я отдал более 17 лет жизни", - отметил Юрий Корявченков.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что "Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского.
А также рассказывали о том, как участники студии "Квартал 95" шутили над президентом Зеленским в Одессе.