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До свиданья, друг и брат: "Квартал 95" попрощался с одним из участников

STYLERТелешоу    21.08.2019 - 17:28
До свиданья, друг и брат: "Квартал 95" попрощался с одним из участников
"Квартал 95" записал прощальную песню для Юзика (фото: пресс-служба)

Один из квартальцев покинул проект по уважительной причине

Студия "Квартал 95" трогательно попрощалась с одним из своих участников, Юрием Корявченковым, который по результатам парламентских выборов стал депутатом.

Во время записи программы в Одессе, в Летнем театре "Морвокзал", они обратились к нему со сцены с шутливой песенкой на мотив группы Queen "Богемская рапсодия".

"Юзя, помашем вслед,

До свиданья, друг и брат.

Ты отныне депутат.

Юзя, без тебя "Квартал"

На 200 килограммов легче стал...", - говорится в песне.

До свиданья, друг и брат: &quot;Квартал 95&quot; попрощался с одним из участников

"Квартал 95" в Одессе

Юрий Корявченков при записи номера присутствовал в зале. Во время исполнения финальной песни комики пригласили Юзика выйти вместе с ними на сцену в последний раз.

До свиданья, друг и брат: &quot;Квартал 95&quot; попрощался с одним из участников

"Квартал 95" в Одессе

Сам же Корявченков еще перед началом съемок признался, что испытывает смешанные и неоднозначные чувства – ему очень непривычно находиться в зале, а не на сцене или за кулисами.

До свиданья, друг и брат: &quot;Квартал 95&quot; попрощался с одним из участников

"Квартал 95" в Одессе

"Несмотря на положительные эмоции, конечно, чувство грусти все равно присутствует. А как иначе, если этому любимому делу я отдал более 17 лет жизни", - отметил Юрий Корявченков.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что "Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского.

А также рассказывали о том, как участники студии "Квартал 95" шутили над президентом Зеленским в Одессе.

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