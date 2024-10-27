Курячі гомілки в гарбузі від Євгена Клопотенка: рецепт соковитої м'ясної страви української кухні

Що потрібно для курячих гомілок в гарбузі

Для того, щоб запекти курячі гомілки в гарбузі, треба такі інгредієнти:

вода - 200 мл

курячі гомілки - 6 шт.

гарбуз (круглий) - 1 шт.

морква - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

олія - 2 ст. л.

томатна паста - 3 ст. л.

цукор - до смаку

сіль - 1/2 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

перець - до смаку

кориця мелена - 1/2 ч. л.

аніс - 1 шт.

Як готувати курячі гомілки в гарбузі

Помийте гарбуз та моркву, зніміть шкірку з цибулі. Зріжте шкірку з моркви, наріжте її та цибулю неширокими кружальцями.

З гарбуза зріжте верхівку та видаліть насіння, щоб зробити горщик. Знімати шкірку при цьому не потрібно - вона утримуватиме форму овочевого посуду. До того ж не викидайте верхівку - така кришечка потрібна при запіканні.

Розігрійте в пательні олію, всипте моркву з цибулею та обсмажте їх протягом декількох хвилин, періодично помішуючи. Тим часом в глибоку миску викладіть курячі гомілки, натріть їх спеціями, а потім перекладіть в пательню до овочів.

Зробіть соус для заливки, змішавши томатну пасту з водою, корицею та анісом. Це додасть гомілкам кислинки. Коли м'ясо підсмажиться до скоринки, залийте його томатним соусом.

Після цього гомілки з овочами потрібно трохи протушкувати, до майже повної готовності м'яса та загустіння соусу.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть в гарбуз присмажені гомілки та овочі. Накрийте гарбузовий "горщик" "кришкою" та поставте в духовку запікатися протягом 40 хвилин. Коли гомілки протушкуються, розкладіть їх на тарілки разом з нарізаним запеченим гарбузом.