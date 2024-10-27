Куриные голени в тыкве от Евгена Клопотенко: рецепт сочного мясного блюда украинской кухни

В основном тыква ассоциируется со сладкими блюдами, выпечкой или салатами. Однако в этом овоще можно приготовить тушеные голени, ведь тыква интересно сочетается с мясом.
О том, как запекать куриные голени в тыкве, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара.
Для того чтобы запечь куриные голени в тыкве, нужно такие ингредиенты:
Помойте тыкву и морковь, снимите шкурку с лука. Срежьте кожуру из моркови, нарежьте ее и лук неширокими кружочками.
С тыквы срежьте верхушку и удалите семена, чтобы сделать горшок. Снимать кожуру при этом не нужно - она будет удерживать форму овощной посуды. К тому же не выбрасывайте верхушку - такая крышечка нужна при запекании.
Разогрейте в сковороде масло, всыпьте морковь с луком и обжарьте их в течение нескольких минут, периодично помешивая. Тем временем в глубокую миску выложите куриные голени, натрите их специями, а затем переложите в сковороду к овощам.
Сделайте соус для заливки, смешав томатную пасту с водой, корицей и анисом. Это придаст голеням кислинки. Когда мясо поджарится до корочки, залейте его томатным соусом.
После этого голени с овощами нужно немного протушить, до почти полной готовности мяса и загустения соуса.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в тыкву поджаренные голени и овощи. Накройте тыквенный горшок крышкой и поставьте в духовку запекаться в течение 40 минут. Когда голени протушатся, разложите их на тарелки вместе с нарезанной запеченной тыквой.
@klopotenko_chef Якщо вам дали гарбуза, то час смачно поїсти! Зберігайте цей ваууу рецепт! Вам потрібно: Улюблені гомілки «Наша Ряба» 1 уп паприка 1 ч.л сіль 1/2 ч.л перець цукор олія 2ст.л гарбуз 1 шт круглий цибуля 1 шт морква 1 шт томатна паста 3 ст.л вода 200 мл аніс 1шт кориця мелена 1/2ч.л • Овочі наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні з олією. • До улюбленого мʼяса на кісточці додайте спеції та покладіть смажитись разом з овочами. • Додайте томат пасту, воду, корицю, аніс. • Гарбуз помийте, зріжте верхушку, середину очистіть від насіння та викладіть в нього гомілки з овочами. • Закрийте кришкою та ставте запікатися на 40 хвилин при температурі 180 градусів @Наша Ряба оригінальний звук - klopotenko_chef
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