Куриные голени в тыкве от Евгена Клопотенко: рецепт сочного мясного блюда украинской кухни

Что нужно для куриных голеней в тыкве

Для того чтобы запечь куриные голени в тыкве, нужно такие ингредиенты:

вода - 200 мл

куриные голени - 6 шт.

тыква (круглая) - 1 шт.

морковь - 1 шт.

лук - 1 шт.

растительное масло - 2 ст. л.

томатная паста - 3 ст. л.

сахар - по вкусу

соль - 1/2 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

перец - по вкусу

корица молотая - 1/2 ч. л.

анис - 1 шт.

Как готовить куриные голени в тыкве

Помойте тыкву и морковь, снимите шкурку с лука. Срежьте кожуру из моркови, нарежьте ее и лук неширокими кружочками.

С тыквы срежьте верхушку и удалите семена, чтобы сделать горшок. Снимать кожуру при этом не нужно - она будет удерживать форму овощной посуды. К тому же не выбрасывайте верхушку - такая крышечка нужна при запекании.

Разогрейте в сковороде масло, всыпьте морковь с луком и обжарьте их в течение нескольких минут, периодично помешивая. Тем временем в глубокую миску выложите куриные голени, натрите их специями, а затем переложите в сковороду к овощам.

Сделайте соус для заливки, смешав томатную пасту с водой, корицей и анисом. Это придаст голеням кислинки. Когда мясо поджарится до корочки, залейте его томатным соусом.

После этого голени с овощами нужно немного протушить, до почти полной готовности мяса и загустения соуса.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в тыкву поджаренные голени и овощи. Накройте тыквенный горшок крышкой и поставьте в духовку запекаться в течение 40 минут. Когда голени протушатся, разложите их на тарелки вместе с нарезанной запеченной тыквой.