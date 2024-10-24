Яворівський пиріг з картоплею та гречкою: забутий рецепт української ситної страви

Яворівський пиріг - традиційна страва Яворівського району Львівської області. Начинку цієї несолодкої випічки роблять з картоплі та гречки, а подають страву до свят та весіль, до борщу чи грибної юшки.

Про те, як готувати яворівський пиріг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Що потрібно для яворівського пирога

Для того, щоб приготувати яворівський пиріг з картоплею та гречкою, треба такі продукти:

вода - 250 мл

борошно - 500 г

картопля - 2 кг

гречка - 180 г

цукор - 1 ст. л.

цибуля - 1 шт.

яйце - 1 шт.

олія - 5 ст. л.

масло - 100 г

дріжджі - 25 г

сіль - 0,5 ч. л.

перець - до смаку

Як готувати яворівський пиріг

Налийте воду в каструлю, додайте сіль, цукор та олію. Перемішайте інгредієнти, доведіть рідину до кипіння, а потім зніміть з вогню для охолодження.

Картоплю потрібно почистити від шкірки та відварити в іншому посуді, в злегка підсоленій воді. Тим часом ретельно промийте гречку.

Цибулю почистьте, наріжте на кубики та обсмажте до розм'якшення. Вершкове масло також потрібно підігріти.

Готову гарячу картоплю потрібно швидко розім'яти до стану пюре. Додайте обсмажену цибулю, розм'якшене масло та промиту гречку. Підсоліть та поперчіть пора до смаку.

Картопля обов'язково повинна бути гарячою, щоб гречка запарилась. Однак крупу також можна попередньо відварити.

Накрийте посуд з пюре кришкою та приготуйте тісто. В посуд з олією та водою всипте дріжджі та перемішайте суміш. Після цього додайте яйце.

Ще раз змішайте інгредієнти та поступово просійте борошно. Вимішайте тісто і розділіть його на дві однакових частини.

Присипте робочу поверхню борошном і розкачайте кожну частину на 2 пласти завтовшки 1,5 см. Начинку також розділіть на дві частини, сформуйте з кожної кулю, а потім викладіть на пласти тіста.

Краї тіста необхідно з'єднати, повністю загорнувши начинку. Дві невеликих форми для випікання застеліть пергаментом та викладіть на них тісто з начинкою з'єднаними краями донизу.

Розрівняйте пиріг у формі та проколіть тісто виделкою. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте яворівський пиріг протягом 15 хвилин. Потім зменште температуру до 180 градусів та випікайте пиріг ще 20-25 хвилин.

Спечений пиріг потрібно викласти верхом донизу, накрити пергаментом, а зверху поставити дошку з важким посудом на пів години. Тоді пиріг буде більш щільним, що покращить його смак.