Рецепт борщу від Віри Фарміги - голлівудської зірки з українським серцем

Відома голлівудська акторка українського походження Віра Фарміга нерідко відтворює вдома страви національної кухні. Зокрема борщ, який Фарміга, як кожна господиня, готує за власним рецептом.

Про те, як готувати борщ за рецептом Віри Фарміги, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Parade .

Що потрібно для борщу за рецептом Віри Фарміги

Для того, щоб приготувати борщ за рецептом голлівудської зірки, треба такі інгредієнти:

яловичий бульйон - 2 л

олія - 3 ст. л.

яловичина - 900 г

цибуля (велика) - 2 шт.

селера - 2 стебла

морква - 2 шт.

буряк (невеликий) - 8 шт.

капуста - 300 г

томатна паста - 140-200 г

лимонний сік - з 1 лимона

лаврові листки - 4 шт.

кріп - пучок

петрушка - пучок

часник - 4 зубчики

сіль - до смаку

перець - до смаку

сметана - для подачі

Як готувати борщ за рецептом Віри Фарміги

Для борщу за своїм рецептом Фарміга спочатку тушкує м'ясо, нарізавши його на невеликі кубики. Для виразнішого смаку страви яловичину можна замінити на баранину. Бульйон можна приготувати, відваривши яловичину до тушкування, або розчинити бульйонний кубик.

Цибулю потрібно почистити та нарізати на кубики або кружальцями. Моркву та селеру помийте і наріжте на кубики. Часник очистьте від шкірки та подрібніть.

Буряк для борщу треба відварити, а потім почистити від шкірки і нарізати. Якщо використовувати коренеплоди великого розміру, їх знадобиться менше. Капусту нашаткуйте, а зелень помийте і подрібніть.

Щоб протушкувати м'ясо для борщу, у великій каструлі розігрійте олію на сильному вогні протягом 30 секунд. Потім викладіть кубики яловичини, додайте лавровий лист. Обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, потім влийте бульйон і зменште вогонь.

Всипте в майбутній борщ цибулю, моркву, селеру та часник. Варіть страву на слабкому вогні протягом 2 годин, поки м'ясо не стане м'яким, не доводячи рідину до кипіння. Після 1,5 години від початку варіння страви, додайте в борщ буряк і капусту.

Для того, щоб борщ мав приємну кислинку, додайте томатну пасту і лимонний сік, регулюючи кількість відповідно до свого смаку. Якщо страва занадто густа, можна додати трохи окропу.

Коли борщ буде майже готовим, посоліть та поперчіть його до смаку, прикрасьте подрібненою зеленню та сметаною - і борщ за рецептом Фарміги можна подавати до столу.