Курс доллара и новый Кабмин: эксперты забили тревогу

Эксперты считают, что влияние нового Кабмина на курс доллара будет негативным и позитивным одновременно. Позитивным оно должно стать для экономики Украины. При этом курс доллара в обменных пунктах может существенно взлететь вверх. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Аналитик считает, что инвесторы, вложившие в государственные облигации Украины более 5 млрд долларов, могут негативно отреагировать на новый Кабмин. Это может привести к падению гривны и оттоку инвестиций. Он считает, что при таких обстоятельствах курс доллара может повыситься до 27 гривен.

Также эксперт отметил, что в течение всей прошедшей недели мировые валютные рынки наблюдали снижение курса доллара из-за распространения коронавируса.

"В ответ на это, чтобы смягчить негативные процессы, в США экстренно снижают ставку по аналогии с 2008 годом. В реальности при усилении негативных эффектов мы можем показать динамику схожую с началом кризиса 13 лет назад", - добавил Пархоменко.

Пархоменко подчеркнул, что в Украине на этом фоне снижаются покупки ОВГЗ и умеренно падает гривна.

"В этот крайне важный момент, как будто не понимая последствий, Рада отправила в отставку Кабмин. Худшее, что можно сделать в текущей ситуации - это заблокировать работу правительства, когда мир стоит на пороге эпидемии", - отметил он.

Эксперт Владимир Фесенко, в комментарии "Сегодня", рассказал, как должна измениться экономическая политика и как повлияет новый Кабмин на курс доллара.

"Бюджет, я думаю, будут корректировать, но не в плане законодательных изменений (хотя это тоже возможно). Уманский – опытный профессионал, он разберется с ситуацией и предложит способ решения имеющихся проблем. Сейчас главная проблема – надежные поступления в бюджет. С учетом надвигающегося глобального экономического кризиса. Какими будут решения – пока сказать сложно, это только он сможет сказать. Вероятно, гривну немножко опустят, приведут к оптимальному курсу – 26-27 грн за доллар. Потому что слишком укрепившаяся гривна – одна из причин недополучения бюджетных средств, особенно от экспорта. По таможне, думаю, будут искать, как решить проблему. Может быть, сейчас ускорят процессы приватизации. Это, конечно, тоже не за несколько недель решается, но это тоже один из способов наполнения бюджета. Ну, а поскольку не хватает в бюджете денег, я думаю, будут сокращать какие-то проекты, которые планировались на этот год", - считает эксперт.