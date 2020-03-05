Курс долара і новий Кабмін: експерти забили тривогу

Експерти вважають, що вплив нового Кабміну на курс долара буде негативним і позитивним одночасно. Позитивним він повинен стати для економіки України. При цьому курс долара в обмінних пунктах може істотно злетіти вгору. Про це в коментарі РБК-Украина заявив Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Аналітик вважає, що інвестори, які вклали в державні облігації України понад 5 млрд доларів, що можуть негативно відреагувати на новий Кабмін. Це може призвести до падіння гривні й відтоку інвестицій. Він вважає, що при таких обставинах курс долара може зрости до 27 гривень.

Також експерт зазначив, що протягом всього минулого тижня світові валютні ринки спостерігали зниження курсу долара через поширення коронавіруса.

"У відповідь на це, щоб пом'якшити негативні процеси, в США екстрено знижують ставку за аналогією з 2008 роком. В реальності при посиленні негативних ефектів ми можемо показати динаміку схожу з початком кризи 13 років тому", - додав Пархоменко.

Пархоменко підкреслив, що в Україні на цьому тлі знижуються купівлі ОВДП і помірно падає гривня.

"У цей вкрай важливий момент, як ніби не розуміючи наслідків, Рада відправила у відставку Кабмін. Найгірше, що можна зробити в поточній ситуації - це заблокувати роботу уряду, коли світ стоїть на порозі епідемії", - зазначив він.

Експерт Володимир Фесенко, у коментарі "Сьогодні", розповів, як повинна змінитися економічна політика і як вплине новий Кабмін на курс долара.

"Бюджет, я думаю, будуть коригувати, але не в плані законодавчих змін (хоча це теж можливо). Уманський – досвідчений професіонал, він розбереться з ситуацією і запропонує спосіб розв'язання наявних проблем. Зараз головна проблема – надійні надходження до бюджету. З урахуванням глобальної економічної кризи, що насувається. Якими будуть рішення – поки сказати складно, це тільки він зможе сказати. Ймовірно, гривню трошки опустять, приведуть до оптимального курсу – 26-27 грн за долар. Тому що гривня, яка занадто зміцнилася – одна з причин недоотримання бюджетних коштів, особливо від експорту. За митниці, думаю, будуть шукати, як розв'язувати проблему. Може бути, зараз прискорять процеси приватизації. Це, звичайно, теж не за кілька тижнів вирішується, але це теж один зі способів наповнення бюджету. Ну, а оскільки не вистачає в бюджеті грошей, я думаю, будуть скорочувати якісь проєкти, які планувалися на цей рік", - вважає експерт.