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Курс доллара в Украине 2020: украинцев поджидают неожиданные изменения

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 15:55
Курс доллара в Украине 2020: украинцев поджидают неожиданные изменения
Курс доллара в Украине 2020

Курс доллара удивит украинцев в ближайшее время

Курс доллара в Украине 2020 длительное время показывал стабильность, однако после 8 марта украинцев поджидают изменения. На уходящей неделе доллар должен был ослабить гривну, однако вышло обратное.

Подешевевшая в среду гривня укрепилась ближе к выходным. Эксперты Олег Пендзин и Андрей Шевчишин попытались разъяснить причины такого поведения доллара и оценили возможные тренды на следующую неделю, передает "Сегодня".

"Стоимость украинских еврооблигаций падает, что подтверждает смену тенденций - инвесторам они становятся малоинтересны. В этих условиях гривна будет испытывать сильное давление. Ситуация отягощается также дефицитом госбюджета, который ранее покрывался средствами от размещения ОВГЗ. Курс гривны в пятницу откатился к отметке 24,55 грн за доллар. Девальвационное давление сохраняется", - анализирует Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин отмечает, что курс на следующей неделе по-прежнему будет определять Национальный банк. Курс, по его словам, вероятнее всего, будет колебаться в пределах 10 копеек вверх-вниз от 24,5 гривен за доллар.

Он также напомнил, что в марте Украину ждут крупные выплаты по обязательствам уже в первые дни месяца, что станет важным фактором ослабления гривни после 8 марта, когда страна вернется к работе после трех выходных дней.

По мнению экспертов гривневые сбережения стоит перевести в валюту, за исключением вкладов, доходность по которым превышает 14% годовых. В ближайшие три месяца они будут выгоднее, даже если гривня девальвирует ниже 25,5 гривен за доллар.

Как сообщало РБК-Украина, мировые рынки акций потеряли за неделю 5 трлн в долларов капитализации под угрозой мировой рецессии из-за распространения коронавируса.Неделя была худшей для рынков после мирового финансового кризиса 2008 года.

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