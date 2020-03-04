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Аналитики допускают рост курса до 27 грн/доллар после смены правительства

Новости » Экономика     04.03.2020 - 18:10
Аналитики допускают рост курса до 27 грн/доллар после смены правительства
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спекулятивный капитал может уйти из Украины так же быстро, как и пришел

Смена правительства Украины в условиях глобальной эпидемии коронавируса и лихорадки на мировых рынках может привести к росту курса доллара до 27 гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, нервы у инвесторов, которые уже вложили государственные облигации Украины более 5 млрд долларов, могут не выдержать, что выльется в продажи наших бумаг и падение гривны.

Как напомнил аналитик, всю прошлую неделю мировые рынки снижались под влиянием распространения коронавируса. "В ответ на это, чтобы смягчить негативные процессы, в США экстренно снижают ставку по аналогии с 2008 годом. В реальности при усилении негативных эффектов мы можем показать динамику схожую с началом кризиса 13 лет назад", - добавил он.

Пархоменко подчеркнул, что в Украине на этом фоне снижаются покупки ОВГЗ и умеренно падает гривна.

"В этот крайне важный момент, как будто не понимая последствий, Рада отправила в отставку Кабмин. Худшее, что можно сделать в текущей ситуации - это заблокировать работу правительства, когда мир стоит на пороге эпидемии", - отметил он.

Отметим, Федеральная резервная система США 3 марта приняла срочное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5% до 1-1,25% годовых. Как отметили в ФРС, основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус создает растущие риски для экономической активности.

Напомним, будущий премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий. По его словам, укрепление гривны ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев

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