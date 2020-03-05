Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 24,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 5 марта 2020 года снизился на 12 копеек до 24,72 гривен за доллар, курс в покупке до 24,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7000 - 24,7200 грн/доллар, евро 27,6442 - 27,6666 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3691 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7000 24,7200 EUR/UAH 27,6442 27,6666 RUB/UAH 0,3684 0,3691

Напомним, 4 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,8100 - 24,8400 грн/доллар, евро 27,5763 - 27,6071 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 5 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 17 копеек до 24,84 гривен за доллар, курс евро снизился на 22 копейки до 27,70 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,56 (24,75 - 4 марта), продажи - 24,84 (25,01 - 4 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,27 (27,49 - 4 марта), продажи - 27,70 (27,92 - 4 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,47 - 4 марта), продажи 3,81 (3,83 - 4 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,89 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 марта установлен на таком уровне: 24,7413 гривен за 1 доллар (-0,1495 грн). При этом курс доллара на 5 марта составляет 24,8908 гривен за 1 доллар.