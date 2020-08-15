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На курорте в Бердянске отдыхающие заплыли на "медузный остров": впечатляющее видео

Бердянск, Суббота 15 августа 2020 17:04
На курорте в Бердянске отдыхающие заплыли на "медузный остров": впечатляющее видео
В Бердянске отдыхающие заметили огромное скопление медуз (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Бердянске в одном месте скопилось нереальное количество медуз

В Азовском море возле популярного курортного города Бердянска в Запорожской области на поверхности воды образовалось такое плотное скопление медуз, что создается впечатление будто бы они образовали целый остров.

В сети появилось видео, как отдыхающие плывут на резиновой лодке и очень сильно удивляются такому количеству медуз.

В Бердянске отдыхающие заметили огромное скопление медуз (видео: YouTube)

"Какой-то прям медузный остров, обалдеть, киселище", - комментирует автор видео.

Стоит отметить, что после того, как в Украине начался пляжный сезон Азовское побережье заполонило аномальное количество медуз. Иногда их бывает так много, что отдыхающие не могут просто зайти в воду. Люди ранее делились снимками, на которых видны сильные ожоги от медуз. Кроме того, туристам еще мешают отдыхать морские клопы.

Напомним, что в Бердянске туристы натираются медузами. Последователи альтернативной медицины решили использовать яд медуз себе во благо. При этом отдыхающие натираются медузами, не отходя от пляжей. Видео странного "медузного" массажа опубликовали в сети. Отдыхающие также прокомментировали такой массаж.

Ранее на побережье Бердянска заметили гигантского морского жителя. Впечатляющим фотом поделился житель Харькова.

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