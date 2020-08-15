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На курорті в Бердянську відпочиваючі запливли на "медузный острів": вражаюче відео

Бердянськ, Субота 15 серпня 2020 17:04
На курорті в Бердянську відпочиваючі запливли на "медузный острів": вражаюче відео
У Бердянську відпочивальники помітили величезне скупчення медуз (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Бердянську в одному місці зібралося нереальна кількість медуз

В Азовському морі біля популярного курортного міста Бердянська Запорізької області медузи на поверхні води утворилося таке щільне скупчення медуз, що створюється враження ніби вони утворили цілий острів.

У мережі з'явилося відео, як відпочивальники пливуть на гумовому човні і дуже сильно дивуються такій кількості медуз.

Бердянську відпочивальники помітили величезне скупчення медуз (відео: YouTube)

"Якийсь прям медузний острів, отетеріти, кисіль", - коментує автор відео.

Варто зазначити, що після того, як в Україні розпочався пляжний сезон Азовське узбережжя заполонила аномальна кількість медуз. Іноді їх буває так багато, що відпочивальники не можуть просто зайти у воду. Люди раніше ділилися знімками, на яких видно сильні опіки від медуз. Крім того, туристам ще заважають відпочивати морські клопи.

Нагадаємо, що в Бердянську туристи натираються медузами. Послідовники альтернативної медицини вирішили використовувати отруту медуз собі на благо. При цьому відпочивальники натираються медузами, не відходячи від пляжів. Відео дивного "медузного" масажу опублікували в мережі. Відпочивальники також прокоментували такий масаж.

Раніше на узбережжі Бердянська помітили гігантського морського жителя. Дивовижним фотом поділився житель Харкова.

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