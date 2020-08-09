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На побережье Бердянска заметили гигантского морского жителя: пугающее фото

Бердянск, Воскресенье 09 августа 2020 11:13
На побережье Бердянска заметили гигантского морского жителя: пугающее фото
На побережье Бердянска заметили гигантскую медузу (фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Отдыхающие словили и показали на фото крупную медузу

На побережье Бердянска заметили гигантскую медузу. На курорте в Запорожской области турист словил крупного морского жителя и показал на фото. Соответствующий снимок обнародован в Telegram-канале "Х**вый Харьков".

В подписи к снимку сообщается, что житель Харькова словил гигантскую медузу и решил показать ее на фото, чтобы туристы реалистично представляли себе отдых на море.

Буквально через несколько недель с начала пляжного сезона в Украине медузы заполонили большинство пляжей в азовском море. Иногда их настолько много, что зайти в воду просто невозможно. Отдыхающие ранее показывали сильные ожоги, оставленные после соприкосновения с медузами, а также других морских жителей, препятствующих нормальному отдыху.

На побережье Бердянска заметили гигантского морского жителя: пугающее фото

На побережье Бердянска заметили гигантскую медузу (фото: Х**вый Харьков)

По словам медиков, обычно медузы, обитающие в акватории Азовского и Черного морей, жалят не сильнее крапивы, но чувствительность к ним может быть разной. У некоторых возникает сильная аллергическая реакция - тогда может понадобиться помощь врача.

Если вас обожгла медуза, место ожога нужно промыть морской водой, а затем - раствором соды, советуют медики. Пропорция - 1 чайная ложка соды на стакан воды. Симптомы жжения после этой процедуры обычно проходят в течение нескольких минут.

Напомним, что ранее мы рассказывали, на какие пляжи в Украине категорически не стоит ехать.

Также мы разбирались, сколько на самом деле стоит отдых на море в Бердянске.

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