В Бердянске туристы натираются медузами: отдыхающие назвали странную причину

В Бердянске туристы натираются медузами (коллаж РБК-Украина)

В Бердянске туристы устроили "медузный" массаж

В Бердянске последователи альтернативной медицины решили использовать яд медуз себе во благо. Так, отдыхающие стали натираться медузами прямо на пляжах. Видео странного "медузного" массажа опубликовали в сети. Отдыхающие также прокомментировали цель странного занятия.

Как сообщается в Telegram-канале "Это Запорожье", в курортном городе Бердянск, где Азовское море охватили медузы, отдыхающие придумали странный "медузный" массаж. В море заметили двух мужчин, один из них делал второму массаж спины медузами.

"Натираться медузами два раза в день, спина болеть не будет", - прокомментировали ситуацию в сети и опубликовали видео.

По мнению отдыхающих, медузы лечат артрит, необходимо втирать их в больные места. Нужно только убедиться, что у Вас нет на медуз аллергии, говорится в материалах, посвященных альтернативной медицине.

Совсем экзотическое применение медуз – это кухня. В Японии и Китае едят медуз в жареном, сушеном виде, так как медузы богаты витаминами и аминокислотами.

Напомним, что ранее на побережье Бердянска заметили гигантского морского жителя.

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