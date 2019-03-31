Курьезы на выборах 2019: пришельцы, собаки и кастрюли

Фото: Выборы президента Украины - курьезы на участках (коллаж РБК-Украина)

Выборы президента 2019 уже отличились многими курьезными случаями в разных уголках Украины

Выборы президента Украины продолжаются. До закрытия участков еще довольно далеко, но при этом в разных городах во время голосования произошло немало курьезов и смешных случаев.

Так, в городе Ровно на избирательном участке №560933 мужчина искал пришельцев.

Избиратель пришел на участок, который находится в техникуме технологий и дизайна. Там он сказал, что здесь должны быть пришельцы и НЛО – их летательный аппарат, пишет ЧаРівне.

Фото :В Ровно мужчина искал на участе НЛО (УНИАН)

Чем же закончился инцидент? Члены избирательной комиссии решили не спорить с мужчиной и просто вывели его на улицу.

При этом голосовать за кого-либо мужчина не хотел.

Второй забавный случай произошел на избирательном участке в Киеве. К голосующим в столице внезапно присоединилась собака, однако за кого она "голосовал" – никому неизвестно. Об этом написал корреспондент информационной службы BBC Джон Фишер у себя в Twitter.

На выборах 2019 в Киеве "проголосовала" собака (фото: twitter.com/JonahFisherBBC)

Судя по фотографиям, опубликованным иностранным корреспондентом, один из избирателей пришел на голосование вместе со своим питомцем - лабрадором. Снимки сделаны на одном из участков, когда избиратель находится в кабинке для голосования вместе с животным. Журналист пошутил по поводу того, что пес находится в кабинке не просто так, а тоже отдавал свой голос за будущего гаранта.

"Не ясно, за кого голосовала собака", - написал корреспондент.

Еще один необычный факт стал известен о голосовании в Днепропетровской области.

Фото: Под Днепром для хранения бюллетней используют необычные "емкости" (facebook.com)

Там "специальнми сейфами" для хранения бюллетеней были старый холодильник и кастрюля.

Соответствующие фото разместил на своей Facebook-странице депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

Фото: Бюллетени хранили в холодильнике (Facebook.com)

Он не сказал, на каком именно участке украинцы смогут увидеть такое зрелище. Но при этом пошутил, что это – VIP-варианты для наблюдателей из НАТО. Кастрюлю с бюллетенями прикрыли крышкой и, к тому же, перевязали веревкой.

Согласно правилам, все емкости опечатаны. Возможно, фальсификаций удастся все же избежать, даже если бюллетени хранятся в столь необычных местах.

Фото: Кастрюля, в которой хранили бюллетени

Еще один случай произошел с правоохранителями в Одесской области.

Так, в Балтском районе перед выборами на службу по охране порядка на участке заступил наряд из двух полицейских противоположного пола.

Фото: В Одесской области случился инцидент с участием полицейских (РБК-Украина)

Как сообщает сайт Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах, между ними возникли "нерабочие отношения" и в этот момент как раз на участок явилась супруга полицейского. Она нанесла травмы обоим полицейским.

Напомним, сегодня стартовали седьмые выборы президента Украины. С 8:00 украинцы проголосуют в более чем ста девяносто девяти округах и в свыше тридцати тысяч избирательных участков.

Ранее мы писали о том, как голосуют на выборах президента Украины топ-чиновники и политики Украины. Во время выборов большинство из них уже проголосовали в первой половине дня.

Также сообщалось, какая погода ожидает украинцев в день выборов президента Украины 2019.