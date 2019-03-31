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Курйози на виборах 2019: прибульці, собаки і каструлі

STYLERЖиття    31.03.2019 - 15:08
Курйози на виборах 2019: прибульці, собаки і каструлі
Фото: Вибори президента України - курйози на дільницях (колаж РБК-Україна)

Вибори президента 2019 вже відзначилися багатьма курйозними випадками в різних куточках України

Вибори президента України тривають. До закриття дільниць ще досить далеко, але при цьому в різних містах під час голосування відбулося чимало курйозів і смішних випадків.

Так, в місті Рівне на виборчій дільниці №560933 чоловік шукав прибульців.

Виборець прийшов на дільницю, яка перебуває у технікумі технологій та дизайну. Там він сказав, що тут повинні бути прибульці і НЛО – їх літальний апарат, пише ЧаРівне.

Курйози на виборах 2019: прибульці, собаки і каструліФото :У Рівному чоловік шукав на ділянці НЛО (УНІАН)

Члени виборчої комісії вирішили не сперечатися з чоловіком і просто вивели його на вулицю.

При цьому голосувати за кого-небудь чоловік не хотів.

Другий кумедний випадок стався на виборчій дільниці в Києві. До голосуючих у столиці несподівано приєдналася собака, проте за кого вона "голосувала" – нікому невідомо. Про це написав кореспондент інформаційної служби ВВС Джон Фішер у себе в Twitter.

Курйози на виборах 2019: прибульці, собаки і каструліНа виборах 2019 в Києві "проголосувала" собака (фото: twitter.com/JonahFisherBBC)

Судячи з фотографій, опублікованих іноземним кореспондентом, один з виборців прийшов на голосування разом зі своїм вихованцем - лабрадором. Знімки зроблені на одній з дільниць, коли виборець знаходиться в кабінці для голосування разом з твариною. Журналіст пожартував з приводу того, що пес перебуває в кабінці не просто так, а теж віддавав свій голос за майбутнього гаранта.

"Не ясно, за кого голосувала собака", - пише кореспондент.

Ще один незвичайний факт став відомий про голосування в Дніпропетровській області.

Курйози на виборах 2019: прибульці, собаки і каструліФото: Під Дніпром для зберігання бюлетенів використовують незвичайні "ємності" (facebook.com)

Там "специальнми сейфами" для зберігання бюлетенів були старий холодильник і каструля.

Відповідні фото розмістив на своїй Facebook-сторінці депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

Курйози на виборах 2019: прибульці, собаки і каструлі

Фото: Бюлетені зберігали в холодильнику (Facebook.com)

Він не сказав, на якій саме ділянці українці зможуть побачити таке видовище. Але при цьому пожартував, що це – VIP-варіанти для спостерігачів з НАТО. Каструлю з бюлетенями прикрили кришкою і, до того ж, перев'язали мотузкою.

Згідно з правилами, всі ємності опечатані. Можливо, фальсифікацій вдасться все ж уникнути, навіть якщо бюлетені зберігаються в настільки незвичайних місцях.

Курйози на виборах 2019: прибульці, собаки і каструлі

Фото: Каструля, в якій зберігали бюлетені

Ще один випадок стався з правоохоронцями в Одеській області.

Так, у Балтському районі перед виборами на службу по охороні порядку на дільницю заступив наряд з двох поліцейських протилежної статі.

Курйози на виборах 2019: прибульці, собаки і каструліФото: В Одеській області стався інцидент за участі поліцейських (РБК-Україна)

Як повідомляє сайт Страна з посиланням на джерела в правоохоронних органах, між ними виникли "неробочі відносини" і в цей момент якраз на дільницю прийшла дружина поліцейського. Вона завдала травм обом поліцейським.

Нагадаємо, сьогодні стартували сьомі вибори президента України. З 8:00 українці проголосують у більш ніж ста дев'яносто дев'яти округах і в понад тридцяти тисяч виборчих дільниць.

Раніше ми писали про те, як голосують на виборах президента України топ-чиновники і політики України. Під час виборів більшість з них вже проголосували в першій половині дня.

Також повідомлялося, яка погода очікує українців у день виборів президента України 2019.

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