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Погода в Украине в день выборов: синоптик удивила прогнозом

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 11:10
Погода в Украине в день выборов: синоптик удивила прогнозом
Фото: Погода в Украине в день выборов 31 марта (коллаж РБК-Украина)

Погода 31 марта в Украине будет теплой и комфортной, говорит украинский синоптик Наталья Диденко

Погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет солнечной и теплой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В воскресенье в Украине ожидается +12...+19 градусов. Это самый теплый день. Солнце везде", - написала синоптик.

В день выборов, 31 марта, в столице обещают +16...+18 градусов. Столько же градусов будет в Ужгороде.

Тем временем во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Луцке, Житомире, Одессе 31 марта будет +15...+17 градусов.

Погода в Украине в день выборов: синоптик удивила прогнозомФото: Погода 31 марта (Facebook.com/Наталка Диденко)

Виннице, Черкассах, Чернигове, Сумах, Полтаве, Днепре в воскресенье прогнозируют +14...+16 градусов. А вот с понедельника начнется похолодание, спрогнозировала Диденко.

"Похолодание начнется с понедельника, большая часть недели будет прохладной, даже с ночными небольшими минусами. Но ближе к следующим выходным снова потеплеет", - сказала синоптик.

Она также призвала украинцев не забыть перевести часы на летнее время.

Перевод времени нередко вызывает путаницу, и многие из украинцев в день перехода на летнее время интересуются, куда переводить стрелки часов – вперед или назад.

Также, как сообщалось, синоптики дали благоприятный прогноз погоды на день выборов. Они спрогнозировали, что тепло будет в подавляющем большинстве областей Украины именно в этот день, а вот позже, в понедельник, может быть уже прохладнее.

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