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Елена Зеленская показала настоящие эмоции на концерте "Квартала 95" (фото)

STYLERПерсоны    03.10.2019 - 20:09
Елена Зеленская показала настоящие эмоции на концерте "Квартала 95" (фото)
Елена Зеленская (фото: president.gov.ua)

Елена Зеленская не очень любит публичность, предпочитая выступать в качестве автора сценариев

Елена Зеленская присутствовала на концерте "Женского квартала", который состоялся 29 сентября в Киеве. Первая леди наблюдала за происходящим на сцене из-за кулис.

Недавно в сети появились атмосферные черно-белые снимки, на которых видны неподдельные эмоции первой леди. Фото опубликовала фотограф Ксения Твердохлеб в Instagram.

"Моя любимая первая леди за кулисами", - подписаны снимки.

Как известно, Елена Зеленская сотрудничает со студией "Квартал 95", основанной Владимиром Зеленским с друзьями по КВН. Но предпочитает писать сценарии, а не выступать со сцены в качестве актрисы.

Елена Зеленская появилась за кулисами "Квартала 95" (фото: instagram.com/tverdohleb_k)

Пользователи сети в комментариях восторгаются снимками, на которых видна истинная красота украинской первой леди.

  • Классный кадр.
  • Какая она хрупкая и красивая.
  • Очень красивая.

Елена Зеленская показала настоящие эмоции на концерте &quot;Квартала 95&quot; (фото)Елена Зеленская показала настоящие эмоции на концерте &quot;Квартала 95&quot; (фото)

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