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Дочь Зеленского празднует 15-летие: яркие фото именинницы

STYLERЖизнь    15.07.2019 - 10:56
Дочь Зеленского празднует 15-летие: яркие фото именинницы
Елена Зеленская поздравила дочь с днем рождения (коллаж: РБК-Украина)

Елена Зеленская показала новое фото с дочерью

Дочь Владимира и Елены Зеленских сегодня, 15 июля, празднует день рождения. Мама именинницы трогательно поздравила Александру с 15-летием, опубликовав в Instagram их совместное фото. Несколько фактов об имениннице, и фото дочери президента Украины в материале Styler.

Отметим, что супруги воспитывают двоих детей - дочь Сашу, которая родилась в  2004 году, и сына Кирилла 2013 года рождения.

"Лучшая девочка на земле, с Днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!" - написала первая леди.

Дочь Зеленского празднует 15-летие: яркие фото именинницы

Елена Зеленская поздравила дочь с днем рождения (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Александра Зеленская в этом году закончила 8-й класс элитной Новопечерской школы, которая открылась в 2014 году на территории ЖК "Новопечерские Липки" по улице Драгомирова.

Стоимость обучения в этой школе колеблется от 10 до 12 тыс. долларов в год. В стоимость обучения входит планшет и все необходимые учебники и дидактические материалы, школьная форма от известного украинского дизайнера Лилии Пустовит, спортивная форма, двухразовое питание, посещение творческих кружков и спортивных секций, ежегодный медицинский осмотр. 

Дочь Зеленского празднует 15-летие: яркие фото именинницы

Владимир Зеленский с семьей (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Однажды Саша Зеленская приняла участие в "Рассмеши комика", что, судя по реакции Владимира Зеленского, стало сюрпризом для ее папы.

Тогда она рассказала, что занимается рисованием, вокалом, а также посещает спортивные секции - тайский бокс и теннис.

Александра Зеленская (видео: YouTube/Рассмеши комика)

Владимир Зеленский однажды с умилением рассказывал о музыкальных способностях Саши.

"Вот Саша играет на фортепиано. Я ей говорю, что, не выучив нот, играть она не сможет, а она садится и на слух воспроизводит услышанную мелодию", - признавался Зеленский в интервью.

 

 Дочь Владимира Зеленского празднует день рождения (фото: соцсети)

 

 Дочь Владимира Зеленского празднует день рождения (фото: соцсети)

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и пожелали всего самого наилучшего Александре Зеленской.

  • Елена, Вы действительно лучшая первая леди! Этот статус создан именно для Вас.
  • С днем ​​рождения вашу доченьку!
  • Чудесное состояние - быть мамой. С Вашей семьи нужно брать пример!
  • Присоединяюсь к каждому слову поздравления!
  • Всего самого наилучшего и исполнения задуманного!

Дочь Зеленского празднует 15-летие: яркие фото именинницыДочь Зеленского празднует 15-летие: яркие фото именинницыДочь Зеленского празднует 15-летие: яркие фото именинницы

 Дочь Владимира Зеленского празднует день рождения (скрин: instagram.com)

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский в Одессе покупался в море вместе со своей командой из Офиса президента Украины. Глава государства посетил пляж 13 июля и решил лично проверить температуру воды в Черном море. 

Также сообщалось, что автомобиль из кортежа президента Украины попал в ДТП под Мелитополем с автобусом, в котором ехали дети.

Оно все равно грязное: Зеленский шокировал сеть странным указом Зеленский "зарядился позитивом" в поле подсолнухов: появилось фото
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