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В купальнику на пляжі: у мережі з'явилися невідомі раніше фото Олени Зеленської

STYLERПерсони    04.10.2019 - 20:09
В купальнику на пляжі: у мережі з'явилися невідомі раніше фото Олени Зеленської
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська не дуже любить привертати до себе увагу

Олена Зеленська, ставши першою леді України, завела сторінку в Instagram, на якій публікує знімки зі спільних офіційних поїздок з чоловіком Володимиром Зеленським, розповідає про благодійні проекти і зрідка виставляє сімейні портрети.

Але Олена Зеленська, будучи дружиною відомого шоумена, і раніше вела досить активне життя в соціальних мережах. Як відомо, 41-річна дружина Володимира Зеленського не дуже любить публічність, тому раніше її знімки не привертали такої уваги.

Фото зі старого Instagram Олени Зеленської

Нещодавно в мережі з'явилися фото сім'ї Зеленських, які були у старому Instagram тоді ще дружини головного українського гумориста.

Перша леді продовжує брати участь в житті "Кварталу 95", але як і раніше воліє залишатися поза сценою, виступаючи в ролі автора сценарію.

Фото зі старого Instagram Олени Зеленської

Для довідки: Олена і Володимир Зеленський - однолітки, вони познайомилися ще в школі, коли вчилися в паралельних класах. А весілля пара зіграла в 2003 році, у 2004-му у них народилася дочка Олександра, а в 2013-му син Кирило.

Фото зі старого Instagram Олени Зеленської

Тепер же Олену Зеленську називають найкрасивішою українською першої леді. Її стиль і вміння себе подати порівнюють навіть з Меланією Трамп, яка до 2019 року була поза конкуренцією серед перших леді світу. При цьому Меланія дуже часто програє дружині президента України.

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