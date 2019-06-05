Мелании Трамп до нее далеко: сеть восхитилась образом Елены Зеленской (фото)

Стиль Елены Зеленской вызвал восторг у подписчиков первой леди
Елена Зеленская поделилась впечатлениями от первой заграничной поездки. Первая леди сопровождала супруга Владимира Зеленского во время официального визита в Брюссель. Она опубликовала фото на своей Instagram-странице.
В подписи под снимком Елена Зеленская поблагодарила за гостеприимство супругу главы миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую.
Елена Зеленская вызвала восторг в сети фото из Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
"Сегодня имела возможность насладиться очаровательным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира", - написала Елена.
На фото первая леди позирует в стильном брючном костюме "оверсайз" бежевого цвета и белых кедах. В образе первой леди соединен классический и спортивный стиль, что очень актуально сегодня.
Елена Зеленская вызвала восторг в сети фото из Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Подписчики первой леди восхищаются ее образом и стилем. Под публикацией супруги президента уже более тысячи комментариев.
Елена Зеленская вызвала восторг в сети фото из Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
К слову, кое-кто даже сравнивает стиль Елены Зеленского со стилем Мелании Трамп. Причем некоторые утверждают, что украинская первая леди даже превзошла американку.
Елена Зеленская вызвала восторг в сети фото из Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Напомним, Марина Порошенко подвела итоги своей работы в качестве первой леди и дала советы новой первой леди Елене Зеленской.
Ранее Елена Зеленская рассказала, почему ее муж не хочет находиться в здании администрации, и каким образом он собирается решить проблемы с Россией.