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Мелании Трамп до нее далеко: сеть восхитилась образом Елены Зеленской (фото)

STYLERПерсоны    05.06.2019 - 12:22
Мелании Трамп до нее далеко: сеть восхитилась образом Елены Зеленской (фото)
Елену Зеленскую сравнили с Меланией Трамп (коллаж: РБК-Украина)

Стиль Елены Зеленской вызвал восторг у подписчиков первой леди

Елена Зеленская поделилась впечатлениями от первой заграничной поездки. Первая леди сопровождала супруга Владимира Зеленского во время официального визита в Брюссель. Она опубликовала фото на своей Instagram-странице.

В подписи под снимком Елена Зеленская поблагодарила за гостеприимство супругу главы миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую.

Мелании Трамп до нее далеко: сеть восхитилась образом Елены Зеленской (фото)

Елена Зеленская вызвала восторг в сети фото из Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сегодня имела возможность насладиться очаровательным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира", - написала Елена.

На фото первая леди позирует в стильном брючном костюме "оверсайз" бежевого цвета и белых кедах. В образе первой леди соединен классический и спортивный стиль, что очень актуально сегодня.

Мелании Трамп до нее далеко: сеть восхитилась образом Елены Зеленской (фото)

Елена Зеленская вызвала восторг в сети фото из Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Подписчики первой леди восхищаются ее образом и стилем. Под публикацией супруги президента уже более тысячи комментариев.

  • Как же приятно видеть такую первую леди.
  • Выглядите просто потрясающе!
  • Стильная и красивая.
  • Именно такой должна быть настоящая первая леди. Стильная и в то же время элегантная.
  • Даже не верится, что в Украине такая первая леди. Современная, позитивная и много других достоинств.
  • Идеальная женщина.

Мелании Трамп до нее далеко: сеть восхитилась образом Елены Зеленской (фото)

Елена Зеленская вызвала восторг в сети фото из Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

К слову, кое-кто даже сравнивает стиль Елены Зеленского со стилем Мелании Трамп. Причем некоторые утверждают, что украинская первая леди даже превзошла американку.

  • Елена копирует Меланию?
  • У нас самая красивая первая леди. Мелании до нее далеко.

Мелании Трамп до нее далеко: сеть восхитилась образом Елены Зеленской (фото)

Елена Зеленская вызвала восторг в сети фото из Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, Марина Порошенко подвела итоги своей работы в качестве первой леди и дала советы новой первой леди Елене Зеленской.

Ранее Елена Зеленская рассказала, почему ее муж не хочет находиться в здании администрации, и каким образом он собирается решить проблемы с Россией.

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